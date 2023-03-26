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性別檢測首度未過! 台灣拳擊好手林郁婷世錦賽銅牌被撤將申訴

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By 體育, 台灣英文新聞
2023/03/26 21:08
林郁庭在今年拳擊世錦賽女子57公斤級止步4強獲銅牌，昨日頒獎典禮卻臨時被撤，今日始知是賽前性別檢測生化指數異常之故。(圖/中央社)

林郁庭在今年拳擊世錦賽女子57公斤級止步4強獲銅牌，昨日頒獎典禮卻臨時被撤，今日始知是賽前性別檢測生化指數異常之故。(圖/中央社)

（台灣英文新聞）台灣女子拳擊好手林郁婷今年世界錦標賽止步4強，本該喜獲銅牌卻被撤銷。今天國際拳擊總會正式通知，林郁婷因為賽前性別生化指數異常，確定被取消銅牌。

林郁婷生涯出戰拳擊世錦賽表現亮眼，分別在2018、2022年鍍金，2019年也斬獲銅牌。今年止步4強本該取得並列第3的銅牌，卻在昨晚女子57公斤級頒獎典禮臨時被主辦單位國際拳擊總會（IBA）除名，改由她8強賽的手下敗將、保加利亞選手卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova）遞補，當時並未說明原因。

中央社報導，今日IBA正式通知，林郁婷在3月16日未通過選手賽前性別檢測，其中血液生化檢驗有異常，因此才「被取消」原本該有的銅牌。

對此中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘表示，，「一定會循管道申訴，非常遺憾收到這個消息，目前教練、選手都很沮喪，仍給予安慰期勉，但暫不做過多臆測，等待下週代表隊返國，協會這邊接收到IBA報告通知，並確認相關更詳細的資訊後再進行後續動作。」

據悉，拳擊選手都需要體重控制，常出現生理指數異常的情況，而女子選手也需要因為配合比賽時程而調整生理期，可能會服用一些荷爾蒙藥物，這次的賽前性別抽血檢測，或許就此番風波的緣由。
拳擊
拳擊世錦賽
林郁婷

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