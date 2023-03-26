台灣宏國今斷交馬英九明赴中國 謝長廷：江湖險惡請保重 王婉諭：應取消

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）宏都拉斯今（26）日與中國建交，前總統馬英九出訪中國的行程未受影響，將於明日下午抵達上海。駐日代表謝長廷對此表示祝福、要馬保重；時代力量黨主席王婉諭認為，時值中國搶奪我邦交，馬作為中華民國卸任元首應取消訪中行程以示抗議。

宏都拉斯見利忘義靠攏中國，馬英九仍預計27日下午搭機前往上海後，展開為期12天的祭祖及交流行程。期間預計造訪南京、武漢、長沙、重慶與上海等城市，這是1949年以來首度有台灣卸任元首訪問中國。

對此駐日代表謝長廷表示，自己曾在競選時輸給馬英九，不適合對與馬相關的問題提出評論，因為若他說馬笨，那自己更笨，僅祝福馬英九赴中之行，稱「江湖險惡，中國也路途難走，請他保重」。

時代力量黨主席、立委王婉諭則表示，作為中華民國卸任元首，在中國搶奪我邦交之計，應當取消訪中行程，對中國行為表達嚴正抗議。若馬英九執意訪中，對國際社會釋放錯誤訊息，那就要承受台灣人民的批判與檢驗。

馬英九訪中行詳細行程如下

3月27日13:40於桃園機場第二航廈出境大廳發表行前簡短談話，後搭機飛往上海，下機後搭高鐵赴南京。

3月28日謁中山陵、參訪中國近代史遺址博物館（南京總統府）、國父孫中山先生故居、拉貝故居。

3月29日造訪南京大屠殺紀念館、中國第二歷史檔案館、下午搭乘高鐵赴武漢。

3月30日參訪辛亥革命武昌起義紀念館、黃鶴樓、湖北省博物館、東湖綠道。

3月31日上午與武漢大學學生座談，下午搭乘高鐵赴長沙參訪周南中學。

4月1日上午赴湘潭市湘潭縣白石鎮祭祖／學生參訪衡山，下午參訪嶽雲中學、南嶽忠烈祠。

4月2日上午參訪嶽麓書院、與湖南大學學生座談，下午參訪湖南大學科學館（抗戰中國戰區第四受降區受降儀式所在地）。

4月3日上午搭機赴重慶，下午參訪重慶抗戰遺址博物館、重慶市規劃展覽館。

4月4日上午參訪中央政治學校舊址，下午參訪張自忠烈士陵園、重慶中國三峽博物館。

4月5日上午搭機赴上海，下午參觀洋山港港區。

4月6日上午與復旦大學學生座談，下午參訪四行倉庫抗戰紀念館、和平飯店、城市會客廳、豫園。

4月7日上午搭乘CA-195航班返台。