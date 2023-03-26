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曹興誠嘆中國治理香港 ：21世紀讓人難以置信的悲劇 盼勿在台灣上演

曹興誠呼籲大家團結，共同捍衛民主體制，並稱「爲了這個目標，我願意以身相殉，誓不活著看見台灣變成另外一個香港。」

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/26 17:33
前聯電董事長曹興誠敢怒敢言反對中國，時常針砭時事。(圖/中央社）

前聯電董事長曹興誠敢怒敢言反對中國，時常針砭時事。(圖/中央社）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）前聯電董事長曹興誠為英國末代香港總督彭定康所撰的《香港日記》台灣版寫序，感嘆中國對香港的統治「是21世紀讓人難以置信的悲劇」，更希望悲劇勿在台灣上演。

曹興誠今（26）日在臉書分享自己為《香港日記》台灣版作序，回憶1997年觀看香港回歸典禮，已發覺查爾斯王子（現任英王）以公僕之姿將治理香港視為責任，而中國以征服者姿態則將收復香港視為「勝利」。

曹興誠指出，香港主權移交時，彭定康強調將由港人治港；時任中國領導人江澤民亦承諾香港依法享有行政權、立法權、獨立司法權、最終審判權。香港民眾也依法享有各項權利和自由，該區將循序漸進發展出適合香港實際情況的民主制度。然而，26年後回望，可謂彭「過度樂觀」，江「公然撒謊」，「證明中共的狡詐無信，超乎自由世界的想像。」

曹興誠表示，中共野蠻地違反五十年不變的承諾，訂定「國安法」，並用警察頭子當特首，已經把香港變成警察對港人隨時監控、虎視眈眈的文明落後地區。

他還分享2019年親睹反送中的抗爭後，立意要回台灣做一個吹哨人，以警告我的台灣同胞，對中共不可存有任何幻想；他更呼籲大家團結，共同捍衛民主體制，並稱「爲了這個目標，我願意以身相殉，誓不活著看見台灣變成另外一個香港。」

曹興誠諷刺地指出，在香港主權移交典禮上，江澤民表示香港回歸「標誌著香港同胞从此成为祖国这块土地上的真正主人」，而26年後重視自由和尊嚴的港人紛紛外逃，而活躍在香港舞台上的，都是絕緣於現代文明，「好死不如賴活」，自甘為順民、賤民、人礦、韭菜的舔共仔。

曹興誠沉痛地寫道。「這是21世紀讓人難以置信的悲劇；希望這個悲劇絕對不會發生在寶島台灣。」
曹興誠
香港
港人治港
中國治港

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更新時間 : 2023-03-26 18:58 GMT+08:00

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