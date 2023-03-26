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有益低碳轉型？ 英國智庫建議發放「氣候難民」簽證

隨著氣候變遷帶來的自然災害加劇，許多基礎建設較不足的開發中國家人民被迫淪為氣候難民。

By 李昱德 , 台灣英文新聞－特約記者
2023/03/26 18:11
示意圖為馬爾地夫首都馬律 (Male) (路透檔案照片) 

示意圖為馬爾地夫首都馬律 (Male) (路透檔案照片) 

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 隨著氣候變遷帶來的自然災害加劇，許多基礎建設較不足的開發中國家人民被迫淪為氣候難民，為此，一個英國智庫發布報告指出，英國應開始發放「氣候簽證」給具備有用技能的難民，一方面可以讓英國加速低碳轉型，另一方面也可以善盡收容難民的人道責任。

根據聯合國難民署（UNHCR），在2008年至2016年間，平均每年就有2150萬人因氣候變遷災害而被迫逃離自己家園。報告指出，英國已有為烏克蘭戰爭難民以及逃離香港者開立特殊簽證的相關經驗，再開創自然災害簽證應該也並非全無可能。

依據初步規劃，這些氣候難民將獲得短期待在英國以賺取收入重建生活的機會，同時還可以撥出資金提供乾淨能源、建設以及災害準備的相關訓練，部分接受訓練的難民將可以繼續待在英國，甚至可以永久居留，不過報告並沒有明確列出政府應發出多少簽證。

自願碳市場（voluntary carbon market，VCM）全球評級機構BeZero Carbon的碳移除部門負責人Ted Christie-Miller表示，各國不應讓因氣候變遷淪為難民的狀況成為常態，政府應協助全球最脆弱地區建構災害韌性，並創建安全且合法的簽證通道以收容氣候難民，如此一來，也將有助於達成政府的氣候承諾。

然而，智庫新經濟學基金會（New Economics Foundation）的資深研究員Alex Chapman認為，雖然英國確實有提供氣候難民協助的道義責任，讓開發中國家人民來填補國內的綠色人才短缺並非長久之計，而是應該重新思考並擴張國內的綠色教育體系。

另一方面，陷入反移民情緒的英國國內是否會接受新簽證，仍是一個大問題。

智庫民調顯示，相較於41%的反對者，只有29%的受訪者認為英國有道義責任去接納氣候難民，雖然比起2019年民調的55%反對與21%贊成已經有些許進步，短期之內要推出政策仍有困難。
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