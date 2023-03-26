(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 中國國家主席習近平20日訪問俄羅斯，外界認為雙方應已就促成俄烏停火的相關問題進行討論。然而，普丁卻選在此時與白俄羅斯達成協議，未來將在其國境內部署戰略核子武器，引起外界的臆測與擔心。

面對外界質疑，普丁指出，從美國長期部署核武在其北約盟國內部的經驗看來，這次與白俄羅斯的核武協議並不違反《核武禁擴條約》（Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT），同時承諾會持續履行條約簽約國的義務，不會直接把核武使用權轉移給白俄羅斯。

現階段，俄國已在宣布消息後，於白俄境內部署了約10架可以投放戰術核武的轟炸機，並轉移數套能裝載核彈頭的9K720伊斯坎德爾飛彈系統（9K720 Iskander），同時也將於7月1日前在白俄境內建設能夠儲存戰術核彈頭的相關設施。

另一方面，有鑑於英國宣稱將提供給烏克蘭貧鈾反坦克飛彈 (Depleted uranium ammunition ），普丁也表示一旦烏克蘭裝備了此類武器，俄軍也將開始使用，且庫存量「十分豐富」；同時，俄國也在上個月宣布暫緩參與2021年才延長期限的《新削減戰略武器條約》(Strategic Arms Reduction Treaty，簡稱New START)，這似乎讓核戰的風險上升至前所未見的高度。

「國際廢除核武運動」組織（ICAN）表示，俄烏戰爭的現狀，使得各方誤判情勢的可能性大增，交戰雙方都持有核子類武器讓狀況更糟，且可能造成極度災難性的人道危機。

儘管如此，一名美國政府高階官員透露，美國以極度審慎的態度面對普丁的聲明，不過根據目前獲取的情報，俄國應該暫時沒有使用核子武器的意圖，美國雖會確保維護北約盟國安全的義務，目前仍無任何理由調整自身戰略核武部署。

俄烏戰況升級？ 普丁宣布將於白俄羅斯部署戰略核武