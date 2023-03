(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 中國國家主席習近平20日訪問俄羅斯,外界認為雙方應已就促成俄烏停火的相關問題進行討論。然而,普丁卻選在此時與白俄羅斯達成協議,未來將在其國境內部署戰略核子武器,引起外界的臆測與擔心。

面對外界質疑,普丁指出,從美國長期部署核武在其北約盟國內部的經驗看來,這次與白俄羅斯的核武協議並不違反《核武禁擴條約》(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT),同時承諾會持續履行條約簽約國的義務,不會直接把核武使用權轉移給白俄羅斯。

現階段,俄國已在宣布消息後,於白俄境內部署了約10架可以投放戰術核武的轟炸機,並轉移數套能裝載核彈頭的9K720伊斯坎德爾飛彈系統(9K720 Iskander),同時也將於7月1日前在白俄境內建設能夠儲存戰術核彈頭的相關設施。

另一方面,有鑑於英國宣稱將提供給烏克蘭貧鈾反坦克飛彈 (Depleted uranium ammunition ),普丁也表示一旦烏克蘭裝備了此類武器,俄軍也將開始使用,且庫存量「十分豐富」;同時,俄國也在上個月宣布暫緩參與2021年才延長期限的《新削減戰略武器條約》(Strategic Arms Reduction Treaty,簡稱New START),這似乎讓核戰的風險上升至前所未見的高度。

「國際廢除核武運動」組織(ICAN)表示,俄烏戰爭的現狀,使得各方誤判情勢的可能性大增,交戰雙方都持有核子類武器讓狀況更糟,且可能造成極度災難性的人道危機。

儘管如此,一名美國政府高階官員透露,美國以極度審慎的態度面對普丁的聲明,不過根據目前獲取的情報,俄國應該暫時沒有使用核子武器的意圖,美國雖會確保維護北約盟國安全的義務,目前仍無任何理由調整自身戰略核武部署。

俄烏戰況升級? 普丁宣布將於白俄羅斯部署戰略核武