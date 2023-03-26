拜登會杜魯道 美加聯合聲明重申維護台海和平穩定重要性

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國總統拜登於24日與加拿大總理杜魯道在加拿大舉行雙邊會談後發布聯合聲明，重申維護台海和平穩定的重要性，提倡和平解決兩岸議題，台灣外交對此表示歡迎與肯定。

拜登（Joe Biden）23日前往加拿大首都渥太華（Ottawa）訪問，並在24日上午與杜魯道（Justin Trudeau）舉行雙邊會談，會後並發表聯合聲明，其中提及中國對國際秩序構成嚴峻的長期挑戰，包括經濟脅迫、非市場經濟的政策及操作、侵害人權。聲明提出，美加將在具共同利益的領域與中國合作，並確保與中國有效競爭之能力；美加也將繼續合作，抵禦外部勢力侵擾其共享的民主價值。

此外，聲明也展現對烏克蘭堅定不移的支持，並矢言讓俄羅斯為侵略行進付出代價；提及台海議題，雙方重申維護台海和平穩定的重要性，提倡和平解決兩岸議題。

外交對於美加兩國領袖再次明確重申對維護台海及印太地區和平穩定與繁榮的堅定立場，表示歡迎與肯定。

外交部表示，台海和平穩定是印太安全與繁榮的核心，台、美、加則互為共享民主、人權及自由等核心價值的印太夥伴；美、加已多次聯合理念相近國家，在各種多邊及雙邊場域強調對台海和平穩定的重視與支持。

外交部強調，面對中國共產黨極權政府在台海及全球的各種擴張破壞行徑，我國政府將持續堅定守護台海和平穩定的現狀，並積極與美、加及所有理念相近國家合作，共同為維護印太地區的和平、穩定及繁榮貢獻心力。