【更新】台灣蛋價爭議不斷 北市蛋商公會宣布不漲價、不休市

更新時間：2023-03-26 16:40

發布時間：2023-03-26 15:19

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣缺蛋之亂，農委會凍漲國產蛋價導致導致報盤價與黑市價格大脫鉤，引發蛋商、蛋農不滿。中華民國蛋價委員會與台北市蛋商公會原訂今天再次調漲蛋價3月。不過，北市蛋商公會表示，本週蛋價確定維持產地價45.5元、批發價55元；也暫緩以休市抗議凍漲蛋價的打算。

農委會凍漲蛋價，導致產地價和盤價與實際交易價格脫勾，引發蛋商不滿，蛋價委員會執行長陳進丁、台北市蛋商公會理事長林天來先前放話要「無限期休市」拒絕報價抗議凍漲。

今天下午台北市蛋商公會總幹事高素美出面證實，蛋商公會仍將持續報價，本週蛋價維持產地價45.5元、批發價55元，「沒有要漲價、沒有要休市」；「不漲價就休市」的抗議策略也宣布暫緩。

陳吉仲扯照顧小農才缺蛋？ 進口蛋來台灣蛋價凍漲？ 最快26日下午定案

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台灣缺蛋之亂，農委會凍漲國產蛋價導致導致報盤價與黑市價格大脫鉤，引發蛋商蛋農不滿，3000萬顆進口蛋調度及流向又不透明引發民怨恐引發蛋商休市，下週蛋價凍漲與否，據悉最快下午定案。

蛋商蛋農怒槓農委會

因農委會以進口蛋來台為由施壓凍漲蛋價，導致報盤價與黑市價格落差甚大，如今傳出中華民國蛋價委員會本週原訂將調漲蛋價3元又被施壓維持價格，蛋價委員會執行長陳進丁坦言，若再次凍漲，不排除休市。

下週蛋價究竟如何，據悉今日下午開會將定案，但有消息傳出蛋價委員會成員未收到相關開會消息。

據農委會資訊，台灣上週產蛋箱數回升至11萬2000箱（約2240萬顆），但距離民眾日常所需的12萬箱（約2400萬顆），每天仍有近160萬顆蛋的缺口。

TVBS25日報導引述業者指出，農委會引入進口蛋，工會取得後卻流向不明又沒有對外說明，公會喊話休市是因為農委會計畫進口蛋直接進超市販售不經公會所以反彈，業界認為，若雞蛋產業真的休市，將導致蛋價繼續飆漲。

此外報導也引述蛋商說法，提出首批36萬顆澳洲蛋於2月25日來台，工會取得後卻似乎無人拿到分配額，該批蛋價也各地不一，公會應對外原委，以及中間價差圖利何人？

農委會畜牧處副處長江文全表示，首批澳洲蛋來台，農委會將之交與加工業者換取國產蛋，再分派給通路業者及各地蛋商公會，但後續分配給蛋商的方式與價格，則依公會而定。

陳吉仲早知缺蛋卻扯照顧小農？

然而農業豬欄作家《Lin bay 好油》近日於臉書接連怒批陳吉仲公然說謊，其文章引述自由時報報導指出，台灣自泰國採購雞蛋，「清完關一顆成本不到6元，一斤台幣不到60元，」要政府不要扯國際蛋價很貴，「實際上從泰國進來就是又便宜又快，之前擺爛不處理，搞到必須專案從澳洲空運雞蛋由政府補差價。

《Lin bay 好油》表示，農委會嘴硬稱會回穩，最後「從進口500顆道現在要進口3000萬顆，無能的嘴臉就在泰國這個雞蛋前一覽無遺」。事實上「如果農委會早一點面對缺蛋的情況，早一點開放其他國家，那麼廠商發現有利可圖，自然就會去進口，根本不需要搞這種國家補貼國家調度的鳥事。」

《Lin bay 好油》更引述陳吉仲稱，「如果不是因為要照顧小農，我們不會讓缺蛋缺那麼久」的言論，直批農委會從2022年2月開始就開始專案進口日本雞蛋，「從日本進口雞蛋就是照顧小農，然後其他地方不開放不能進來也是為了照顧小農？」

《Lin bay 好油》直指，日本從12月之後就不給台灣雞蛋，台灣雞蛋進口量才減少，又沒有其他國家雞蛋的供給才會越缺越嚴重，質疑農委會沒有及時應變，更怒批陳吉仲１、2月忙於南投助選，還在國會殿堂公然說謊，扯一切都是為了照顧小農，真真是「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。狼心狗行之輩，滾滾當朝；奴顏婢膝之徒，紛紛秉政。」