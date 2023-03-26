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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣與宏都拉斯即日起斷交，外交部長吳釗燮坦言，宏國要求台灣經濟援助包括出資蓋醫院、水庫以及代償還宏國債務，3項要求合計24.5億美元（約新台幣743億元），「感覺是要錢而不是要醫院」，台灣外交政策向來以計畫導向協助，「直接給錢就像是賄賂」。

外交部長吳釗燮、發言人劉永健、拉美司長鄭力城今天(26日) 上午召開記者會，宣布與宏都拉斯斷交。

吳釗燮指出，中國對宏國利誘並未曾停歇，外交部及駐館對相關情資均有所掌握並妥慎應處，然而宏國亦同時向台灣索求高達數十億美元的鉅額經濟援助，並就台灣及中國提供的援助方案進行比價。台灣基於傳統友誼，雖秉持最大誠意，在能力範圍內提出協助方案，但宏方仍恣意作態需索，甚至公開釋放錯誤訊息，造成對台灣政府傷害。

針對宏都拉斯要求台灣的經濟援助細項，吳釗燮說明，這方面都有白紙黑字，因此不會有任何的錯誤，包括去年宏國向台灣提出要協助興建醫院、共4500萬美元，要幫忙蓋水壩、共3億美元，還要台灣協助償還20億美元債務。

吳釗燮進一步指出，他在3月13日收到宏都拉斯外交部長的一封信並調整金額，將興建醫院的金額提高到9000萬美元、蓋水壩增加至3億5000萬美元，另外也希望台灣償還20億美元國債，上述三項加總共24.5億美元要台灣協助。

吳釗燮說明，台灣協助其他國家的方式都是以計畫為導向，並協助興建、器材購置、事後營運等，但並非是直接給9000萬美元讓當地國家自己去興建，「直接給錢就像賄賂」，因此以宏國提出要蓋醫院卻有兩個截然不同價格，「感覺是要錢不是要醫院」。

吳釗燮舉例，總統蔡英文將到瓜地馬拉訪問，當地也有台灣協助興建的醫院且蓋得很好，瓜國政府很感謝，這就是援助方式，如果要求台灣給錢而不是實際去執行合作計畫，這不應該是台灣要做的事情。

宏都拉斯與台灣斷交，中央社稱獨家取得宏國外長致外交部長吳釗燮的逾20億美元「勒索信件」，署名日期3月7日，但台灣收到時已是3月13日，隔天14日宏國總統卡斯楚就發推文稱欲跟中國建交，明顯讓台灣無時間回應，政治操作斧鑿甚深。

這封信件是宏都拉斯外長雷依納（Eduardo Enrique Reina）以紙本信件郵寄給吳釗燮，信裡親筆以「好友（amigo）」相稱，內容提及3項宏國欲推動的合作案，包括：

一、興建醫院（專科、創傷外科或急診）經費預估9000萬美元，以「特別合作項目」方案執行，亦即在台宏政府間4年合作框架之外。

二、興建造價3.5億美元的水壩，宏方認為此建案不僅可成為台灣在宏國合作案指標，亦有助推動潔淨能源及導正能源政策棄用火力發電。

三、執行「債務舒緩計畫」，宏國至需盟友如台灣伸援，以優惠低利貸款承接源自私人機構的20億美元債權。

雷依納在信裡表示，當前宏國政府涉外事務正戮力面對諸多挑戰，以彌補過往10多餘年獨裁政權破壞民主治理，國家由國際犯罪組織、毒梟及貪污者掌權之巨大損壞。

雷依納還強調，感謝台灣在經濟、貿易與金融相關領域的支持，另鑒於前揭各項因素，宏方認為台灣合作項目應與宏國目標一致著眼當前挑戰，建請「循宏方先前規劃」，回應各項攸關宏國國家生存之議。

更重要的是，信件署名日期為「2023年3月7日」，當台灣收到時已是「3月13日」，而宏國總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）當地時間3月14日在推特發表聲明說，她已指示外交部長雷依納處理與中國建立正式關係事宜。

【「勒索信」曝光】吳釗燮：宏國提3條件計24.5億美元 直接給錢像賄賂

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