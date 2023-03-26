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總統府: 我與宏都拉斯斷交•是中國文攻武嚇之一環　無法摧折台灣人民擁抱世界之意志

總統府發言人林聿禪表示，中國長期打壓中華民國台灣的國際空間，單方面危害區域和平穩定，但這些舉措並無法改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的事實，也無法摧折台灣人民熱愛自由民主，擁抱世界的意志。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/26 11:37
總統蔡英文29日將率團出訪中美洲友邦瓜地馬拉和貝里斯，總統府發言人林聿禪（圖）21日在總統府主持記者會，說明出訪行程。中央社

總統蔡英文29日將率團出訪中美洲友邦瓜地馬拉和貝里斯，總統府發言人林聿禪（圖）21日在總統府主持記者會，說明出訪行程。中央社

延伸閱讀: 台灣外交部召開記者會•宣布與宏都拉斯斷交 吳釗燮: 盼友邦認清中共承諾華而不實

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 總統蔡英文29日將率團出訪中美洲友邦瓜地馬拉和貝里斯，但曾是友邦的宏都拉斯卻在今天(26日) 宣布與台灣斷交。總統府今天(26日) 針對我與宏都拉斯共和國終止外交關係發表聲明。

總統府發言人林聿禪透過新聞稿表示，我國與宏都拉斯的斷交，是中國一連串文攻武嚇的一環。

她還指出，中國長期打壓中華民國台灣的國際空間，單方面危害區域和平穩定，但這些舉措並無法改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的事實，也無法摧折台灣人民熱愛自由民主，擁抱世界的意志。

林聿禪表示，過去幾年，面對全球疫情、俄烏戰爭以及土耳其震災，台灣始終為國際社會貢獻良善力量，持續在民主自由道路上前進，與世界接軌同行。未來，我國仍會與理念相近的國家持續合作，為全球和平穩定及繁榮發展貢獻心力。

總統府: 我與宏都拉斯斷交•是中國文攻武嚇之一環　無法摧折台灣人民擁抱世界之意志

台灣外交部召開記者會•宣布與宏都拉斯斷交 吳釗燮: 盼友邦認清中共承諾華而不實

總統府就與宏都拉斯共和國終止外交關係之聲明

全文如下:

總統府發言人 #林聿禪 今（26）日表示，宏都拉斯共和國政府欲與中華人民共和國政府進行建交，經溝通無效，為維護國家主權與尊嚴，我國決定自即日起終止與宏都拉斯共和國的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，立即撤離大使館、技術團及衛生中心人員，並要求宏國立即關閉其駐台大使館。

林聿禪表示，我國政府向宏都拉斯表達願在能力範圍內，協助宏國推動建設發展的最大善意，同時也一再提醒宏國須注意中國的不實承諾。然而，宏國仍漠視我國長期提供援助合作及兩國超過80年的邦誼，仍與中國進行建交談判，嚴重傷害我國政府與人民感情，對此，總統府表達強烈遺憾及譴責。

林聿禪強調，我國與宏都拉斯的斷交，是中國一連串文攻武嚇的一環。中國長期打壓中華民國台灣的國際空間，單方面危害區域和平穩定，但這些舉措並無法改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的事實，也無法摧折台灣人民熱愛 #自由民主，擁抱世界的意志。

林聿禪表示，過去幾年，面對全球疫情、俄烏戰爭以及土耳其震災，台灣始終為國際社會貢獻良善力量，持續在 #民主自由 道路上前進，與世界接軌同行。未來，我國仍會與理念相近的國家持續合作，為全球和平穩定及繁榮發展貢獻心力。

總統府: 我與宏都拉斯斷交•是中國文攻武嚇之一環　無法摧折台灣人民擁抱世界之意志

台灣外交部召開記者會•宣布與宏都拉斯斷交 吳釗燮: 盼友邦認清中共承諾華而不實
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更新時間 : 2023-03-26 12:08 GMT+08:00

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