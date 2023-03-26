【更新】台灣外交部召開記者會•宣布與宏都拉斯斷交 吳釗燮: 盼友邦認清中共承諾華而不實

更新時間: 2023-03-26 09:57

首次發稿: 2023-03-26 09:18

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(我外交部26日早上也在推特發文, 宣布終止與宏都拉斯82年的邦交)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中美洲友邦宏都拉斯推動與中國建交，外交部今天上午9時30分將召開記者會，宣布與宏國斷交。

吳釗燮今天在記者會表示:

宏都拉斯共和國政府與中華人民共和國政府正在進行建交談判，經溝通無效，為維護國家主權與尊嚴，決定自即日起終止與宏都拉斯共和國的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，撤離大使館、駐汕埠總領事館、技術團及電力團等相關人員，並要求宏國關閉其駐台大使館。

吳釗燮指出，宏都拉斯卡蕬楚（Xiomara Castro）總統及其執政團隊一直對中國存有幻想，在2021年宏國總統大選前，即曾提出外交轉向之議，幾經我方努力，在卡蕬楚總統上任初期，台宏雙邊關係曾一度平穩。

但中國對宏國的利誘並未曾停歇，外交部及駐館對相關情資均有所掌握並妥慎應處，然而卡蕬楚政府亦同時向我方索求高達24.5億美元的鉅額經濟援助，並就台灣及中國提供的援助方案進行比價。

聲明指出，我方基於傳統友誼，雖秉持最大誠意，在能力範圍內提出協助方案，但宏方仍恣意作態需索，甚至公開釋放錯誤訊息，造成對我國家政府傷害。

吳釗燮今天上午9點30宣布與宏國斷交後，立刻有記者問到他的政治責任問題。吳釗燮起初有些不悅，但稍後回答說，長官都清楚她本人向來認真負責，對於任何責任他都不會迴避。

至於外傳巴拉圭可能是下一個與台灣斷交的國家，吳釗燮表示，上周（3/19-3/23) 巴拉圭眾議長羅培斯（Carlos María López López）率團訪台，證明傳言並非事實。吳釗燮強調台灣與巴拉圭關係穩定，同時希望我邦交國都能認清中共華而不實的承諾。

吳釗燮在回應記者提問時表示，我駐宏都拉斯人員加上眷屬共61人，將盡速撤離該國或轉往其他國家。

他指出，宏都拉斯駐台大使昨天已經離開台灣，宏都拉斯在台的175名學生，可就學到本學期結束為止。

外交部新聞稿全文如下:

中華民國外交部鄭重聲明：宏都拉斯共和國政府與中華人民共和國政府正在進行建交談判，經溝通無效，為維護國家主權與尊嚴，決定自即日起終止與宏都拉斯共和國的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，撤離大使館、駐汕埠總領事館、技術團及電力團等相關人員，並要求宏國關閉其駐台大使館。



宏都拉斯卡蕬楚（Xiomara Castro）總統及其執政團隊一直對中國存有幻想，在2021年宏國總統大選前，即曾提出外交轉向之議，幾經我方努力，在卡蕬楚總統上任初期，台宏雙邊關係曾一度平穩。但中國對宏國的利誘並未曾停歇，外交部及駐館對相關情資均有所掌握並妥慎應處，然而卡蕬楚政府亦同時向我方索求高達數十億美元的鉅額經濟援助，並就台灣及中國提供的援助方案進行比價。我方基於傳統友誼，雖秉持最大誠意，在能力範圍內提出協助方案，但宏方仍恣意作態需索，甚至公開釋放錯誤訊息，造成對我國家政府傷害。



多年來政府在宏都拉斯推動裨益其國計民生、協助整體國家發展的合作計畫，涵蓋醫衛、教育、職訓、能源、基礎建設、經貿、婦女賦權等廣泛領域；在宏國遭遇風災水患時，均第一時間投入賑濟並協助重建；技術團多年來也在宏國執行多項農漁業及醫衛計畫。此外，政府也在宏國設有電力團提供電力技術諮詢及援助。卡蕬楚政府罔顧我國的長年協助和情誼，與中國進行建交談判，政府至感痛心與遺憾。



外交部提醒國際社會，中國慣以華而不實承諾誘我邦交國轉向，然遂行外交目的後則多未履行承諾，甚至反使部份受援國陷入債務泥沼。外交部呼籲世界各國認清中國「說一套、做一套」的援外本質。



外交部也正告北京當局，其一再以虛假承諾誘迫我國友邦、壓縮我國外交空間的行徑，已嚴重傷害台灣人民的情感，也使兩岸關係加速背向而行。外交部強調，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬，這是事實也是現狀。我國不會屈服於中國威權政府的壓力與脅迫，會堅守自由民主的價值，積極聯合友邦及理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定，並爭取台灣應有的國際地位。

根據中央社，宏都拉斯總統卡斯楚日前指示與中國發展關係，台灣持續與宏方溝通，但宏國進一步派遣外長赴中國洽商建交，外交部決定立即召回駐宏大使，表達強烈不滿。

此外，宏都拉斯外交部次長承認向台灣洽索相當於新台幣600億元的援助，且批台灣「已讀不回」。



外交部回應，除了台灣駐宏都拉斯大使張俊菲曾銜命多次與宏國外交部磋商外，外交部次長俞大㵢更曾親赴宏國向宏國政府說明台灣的回應方案，外交部也數度約見宏國駐台大使布羅德當面說明，請布羅德務必向宏國外交部忠實轉達台灣的對案與協助的誠意。

宏都拉斯外交部台灣時間26日稍早在社群網站推特（Twitter）發文，宣布與台灣斷絕外交關係。雙方斷交後，台灣的邦交國將由目前的14國減少為13國。

COMUNICADO: Honduras Anuncia Ruptura de Relaciones Diplomáticas con Taiwán pic.twitter.com/kaaBearpcM — Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) March 26, 2023

台灣外交部上午9時30分召開記者會 正式宣布與宏都拉斯斷交

總統府: 我與宏都拉斯斷交•是中國文攻武嚇之一環 無法摧折台灣人民擁抱世界之意志