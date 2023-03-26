〈投資理財〉 台灣小家庭型態崛起 上洋「精緻洗衣」超商為何值得注意？

國際金融環境受到瑞士信貸、矽谷銀行等多家金融機構經營不善，以及國際經濟不景氣影響，資本巿場震盪，台股卻仍穩定，其中，中小企業隱形冠軍的營收屢創新高，讓大盤有撐，值得投資人追蹤注意。

台灣正快速興起洗衣變革風潮，大街小巷林立的商業洗衣商店，以及工廠、學校、軍公教團體洗衣需求，加上既有海外知名家電代理業務，上櫃公司上洋（6728）創造利基市場，營收、獲利及股利都快速成長，屢創新高，嶄露頭角。

台灣商業活動正面臨快速轉型期，不論房市、藥局、百貨商場、餐飲、觀光旅遊、通路商、大賣場⋯，近年因不動產價格飆漲，小家庭型態崛起，需求及行銷方式也有所改變。像是寸土寸金都會區的家庭洗衣，場景也逐漸從住家中，移往大街小巷的商業洗衣店面，社會型態的轉變，帶來新商機。

上櫃公司上洋，在資本市場以洗衣及家電為主要業務，在拿下總統府的洗衣業務之後，最近又積極進軍高級精緻洗衣市場，規劃將洗衣市場的柑仔店，轉型為溫馨的「精緻洗衣」超商，市場潛力龐大，第一間「RIV精緻洗衣」首間概念店，在台北市大安森林公園區域開幕，業務概念創新。

台灣傳統洗衣店林立各地，多數是個體家庭事業，洗衣模式固定，由於耕耘已久，第一代經管者多已老邁，正面臨退休傳承問題，但是因為工作辛苦，年輕人不願接棒，上洋的「精緻洗衣」超商，看準商機，準備取代傳統洗衣市場，轉型為現代化經營的洗衣超商。

上洋目前資本額2億3千萬元，尚屬中型企業，但是因為成長快速，發展空間大。2018年每股獲利（EPS）2.33元，2019年增加到7.26元，2020年5.22元，2021年激增至11.74元，去（2022）年EPS更快速成長到13.6元，創歷年新高。

股利政策方面，也是水漲船高，2018年配息0.93元，2019年配息4元，2020年配息4.2元，2021年快速增加到配息9元，2022年配息10元，再創紀錄。

上洋40多年前，由第一代的董事長吳明富創業，當時引進洗衣機及各類家電，是屬於設備商，但是在第二代接手後，看準洗衣市場因社會型態轉變，正面臨遽烈的轉型需求，小坪數住宅、小家庭，連晾衣服的空間都沒有，而且小夫妻不喜歡在小空間住屋之中，再放個偌大的洗衣機或烘乾機，影響居住品質，自助洗衣於焉興起。

上洋7年前決定將過去設備商的角色，蛻變為建立自己的品牌，成為通路商，隨著經濟發展，在台北市新生北路開起第一間自助洗衣店，為了要打破過去消費者對洗衣服這件事，一直是婦女辛苦工作的刻板印象，在裝璜設計及動缐安排上，重新規劃，特別在洗衣店設置超大的折衣間，擺設溫馨，讓小夫妻帶著孩子高高興興一起來洗衣、折衣，從此不再視洗衣為畏途，而是全家一起愉快參與的聚會。

打響第一炮之後，上洋創立自助洗衣品牌，往全國推廣自助洗衣店，採取加盟方式，歡迎年輕人創業，以每間店投資成本約3百萬元為目標，年報酬率穩定達7％至14%，不論經濟景氣與否，只要有洗衣的需要，每年就有固定的收入，即使近年經濟不景氣若此，也不影響收益。

年輕人自己創業，成本不高，收入卻遠比上班好，如果創業開3間自助洗衣店，年收入百萬元並不困難，不失為安全可靠的創業機會。在積極推廣之下，上洋現在已有120多間自助洗衣店，受到市場歡迎。

傳統洗衣店偏重個人西裝、襯衫或婦女外出服飾的整理，但是需要專業處理的高級大衣、禮服、皮衣、甚至連貂皮大衣、羽絨衣等，都要透過專業處理，才不至損傷，如何讓高檔衣服，得到細心的洗、燙、熨呵護，「精緻洗衣店」也正顛覆傳統洗衣店市場，市場潛力值得期待。

上洋另一項重要業務是代理三菱重工空調，為了掌握市場趨勢，以及售後服務品質，透過大數據分析，以及人工智慧，訂定市場推廣，產品維修計劃，以精準的資訊分析，貼近市場以及客戶服務的要求，業務績效不錯。另外在家電市場，如冰箱、空調、小家電方面，上洋代理美國優必先、日本三菱重工空調等，也取得不錯的成果，帶動業績成長。

台灣上市櫃公司充滿活力，即使全球經濟金融環境動盪不安，導致外銷出口受阻，但是內需型產業，正積極開創新商機，上洋切入洗衣及家電市場，繳出不錯成績單，值得投資人注意。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★