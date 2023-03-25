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【規模之最】捷克百人訪問團抵台灣　加強半導體合作及文化交流

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/25 20:09
捷克百人訪問團今（25）日抵台，將展開為期5天的訪問行程，立法院長游錫堃（前右3）、外交部長吳釗燮（右）前往接機。

捷克百人訪問團今（25）日抵台，將展開為期5天的訪問行程，立法院長游錫堃（前右3）、外交部長吳釗燮（右）前往接機。 (來源 中央社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)捷克訪問團今（25）日抵台，將展開為期5天的訪問行程。

綜合媒體報導，捷克訪問團由眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）領軍，訪團成員共超過160人，包含政府官員、跨黨派眾議員、產學研各界代表，為捷克訪台規模之最，立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮親自前往松山機場接機。

艾達莫娃表示，捷克與台灣是最密切友人，而維持友誼就是要持續建立合作與互訪。代表團成員裡有很多人來過台灣數次，這次訪團是捷台兩國史上最大代表團，亦是捷克共和國近5年來最大的代表團。

她強調，歐洲對台灣的興趣日益增長，但捷克作為台灣最友好的國家之一，並共享民主、自由、人權等基本價值，將會持續維護這些基本價值；在台行程會參訪不同領域，其中希望能加強與台灣在晶片半導體領域的合作，安全議題與文化交流亦是此行重點。

總統府發言人Kolas Yotaka表示，而在全球疫情期間，捷克政府不僅捐贈台灣疫苗，參議院更首度通過決議，支持我國參與世界衛生大會（WHA），透過具體行動展現對台灣的堅定支持，這份溫暖讓台灣人民備受感動，也讓民主國家間相互扶持的良善典範被世界看見。

她說，捷克是台灣在歐洲區域的重要民主夥伴，雙方也在經貿投資、科技資安、文化醫療等領域，有密切的合作互動，期盼透過此次面對面交流，進一步深化雙方在各領域的合作夥伴關係，並持續攜手為強化全球民主供應鏈韌性共同努力。
捷克

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更新時間 : 2023-03-25 22:30 GMT+08:00

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