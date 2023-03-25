台灣資深藝術家高重黎「向前看的回顧展」　大型裝置幽默重現日本軍人二戰遺留義肢

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 高重黎個展「生活決定意識」展出裝置、錄像、繪畫作品逾40件，許多創作為新作，被策展人李威儀定調為「向前看的回顧展」，自今（25）日台北市立美術館（ 北美館）開幕。

台灣資深藝術家高重黎1958年生於台北，1979年於台灣藝術專科學校畢業，早年因就讀印刷科系，開始大量接觸攝影， 亦受到西方影像歷史的啟發，不斷研究影像生成原理，引用馬克思的唯物理論探究視覺藝術發展。

此次個展覽爬梳他40 餘年的創作軌跡——以攝影、電影、裝置、動畫、影音機器等技術， 考掘影像與影像機器之本質，不斷審視影音生產之實踐， 並回應第二次工業革命至今，人受到自造物的影響與變革的歷程。

中文展名「 生活決定意識」引自馬克思（Karl Marx）與恩格斯（Friedrich Engels）洞察歷史唯物論的關鍵名句， 強調物質生產條件的重要性。而英文展名以「Re-Present （再現）」為題，回望2007年個展展名「At Present（目前/呈現）」，相隔16年後， 創造自身記憶與圖像的生產關係。

本次展出作品逾40件，包含早期作品《ASA的N次⽅》、《 滅飛蚊香》和《手，可以是一張照片》，自1983年於台北美國文 化中心首次個展後再度公開呈現，以及精選「⾁⾝與魂魄」、「 光化學機械式活動影像裝置」、「幻燈簡報電影」「明箱電影院」、 「物象書」、「時間的位置」和「⼀卡⽪箱電影院」 等系列代表作品，乃至專為本次展覽發表的7件大型動力機械裝置。



《整肅儀容》(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

高重黎1983年首次個展開啟對於「何謂攝影」的追索， 此次位於展場入口的《整肅儀容》 為其首件錄像裝置與雕塑，這次展出改由網路攝影機、物體辨識的深度攝影機（Depth Camera）和螢幕所構成， 觀者看著螢幕上自己多重的延時鏡像，挑戰觀看的主體性。



《數據牛仔或遠離烏克蘭》(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

本次首度展出的全新作品中，在《數據牛仔或遠離烏克蘭》 可見兩位與人等身且拔槍對峙的牛仔，其原型來自美國科幻影集《 星艦迷航記》（Star Trek）的人形機器人Data， 他在劇情中意外連結到一遊戲程式， 化身為美國西部牛仔之反派角色。透過影像運動的切換， 我們的眼睛成為一部影像機器， 在視網膜上自動完成了牛仔對決戲碼的攝映。

大型動態裝置《御賜義肢》 使用的義肢來自二戰時期日本軍人使用過的物件， 帝國主義所造成的戰爭而遺留下來的人造物。 藉由時間韻律與光影投射， 讓行走的義肢上演了一場起伏錯落的光影劇場。

「藝術家對談 | 高重黎ｘ大衛·克拉耶伯（David Clearbout）」與「走路的時間—手繪動畫工作坊」將於4月1日舉行，詳情請前往官網查詢。