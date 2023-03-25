（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏戰爭是一場消耗戰，一場仗打了一年多，雙方都面臨了軍備匱乏的窘境。外界或許很難想像，在烏克蘭，每天升空執行攻擊任務的，竟然有蘇聯時期的直升機，飛行員苦笑，年紀比他還老。

美聯社報導，三架蘇聯時期、40年前打造的Mi-24（北約代號雌鹿）攻擊直升機，每天都會出動執行三、四趟任務。從直升機上裝設的攝影機可見，近期的一次作戰行動中，雌鹿飛過一塊因空襲而彈坑累累的空地，對俄軍壕溝發射飛彈。

不能透露姓名的指揮官表示，直升機老規老，還是能遠距發射飛彈，精準打擊目標。但他也坦言，希望有機會執飛性能更優、武力更強的新型直升機，增進任務效能，同時降低飛行員的風險。

根據CNN，在空中「拚了老命」抗敵的，還有機齡30多年的Mi-8（北約代號河馬）直升機。駕駛透露，常常得低空飛行，低空的程度猶如駕著「鵝卵石」在水面「打水漂」。

飛行員有多克難呢？化名Serhiy的駕駛員分享，某次撞到樹木，5個螺旋槳中，3個受損，高度瞬間掉了6公尺。由於緊急降落的地點離前線太近，不能在地面待太久，他快速審視後，決定駕著「殘軀」退回後方，讓工程師拆裝另一架直升機的螺旋槳換上，又是一條好漢。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）不斷向外界求援爭取軍備，而包括美國與英國在內的國家，已允諾、或已致贈烏克蘭直升機。波蘭、斯洛伐克也分別響應，將蘇聯時期的米格29（MiG-29）戰機送至烏國。

然而，在這場苦戰中，戰機永遠不嫌多。在這種情況下，無論新舊，任何一架軍機都彌足珍貴，必須湊合著用，用到極致。「飛機是很老舊沒錯，但有總比沒有好。不然怎麼辦呢？」化名Hennady的飛行員說道。

駕蘇聯時期40年老直升機作戰 烏克蘭飛行員：有總比沒有好



烏克蘭Mi-24攻擊直升機（圖／美聯社）



烏克蘭Mi-8攻擊直升機（圖／美聯社）