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土地銀行調整牌告利率　創造獲利同步落實ESG策略

By 台灣英文新聞
2023/03/25 17:31

臺灣土地銀行為因應市場利率水準及該行資金狀況，調整存款牌告利率，調整方案如附表，自2023年3月27日起實施。

一、本次存款利率調整如下：

（一）「一般」定期性存款各天期機動、固定利率均調升，其中機動利率調升幅度為0.125~0.135%，固定利率調升幅度均為0.125%。

（二）活期存款利率由0.455%調升為0.580%，調升幅度為0.125%。

（三）活期儲蓄存款利率由0.575%調升為0.700%，調升幅度為0.125%。

（四）薪資轉帳活期儲蓄存款利率由0.625%調升為0.750%，調升幅度為0.125%。

（五）證券戶活期儲蓄存款利率維持0.010%不變。

二、「大額」定期性存款各天期機動、固定利率均調升，調升幅度為0.090%~0.125%。

臺灣土地銀行指出，我國央行考量物價穩定等政策目標，持續採取升息措施，自2022年3月以來累計已連續五季升息，重貼現率上揚至1.875％。在升息趨勢下，金融市場波動加劇，但土地銀行仍持續深耕本業，強化財務管理及靈活運用資金。

在創造獲利的同時，土地銀行長年秉持「取之於社會、用之於社會」ESG理念。因應企業社會責任目標，土地銀行董事長謝娟娟今年啟動「友善環境、客戶、員工」三大ESG策略方向，除積極節能減碳、導入碳盤查機制領先同業外，土地銀行更同步落實友善客戶理念，因此連續四年為金管會金融服務業公平待客評核前25%的績優銀行，更榮獲行政院國發會頒發「國家永續發展獎」，而土地銀行也積極施行友善員工策略，打造幸福且具有發展潛力職場。

更新時間 : 2023-03-25 22:30 GMT+08:00

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