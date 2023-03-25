螢火蟲即將大爆發　新北公開賞螢秘境全攻略

每年三月下旬到五月是螢火蟲大爆發的季節， 新北市農業局推出「112年度新北市賞螢全攻略」，包含53處賞 螢秘境及各項賞螢遊程，歡迎民眾上新北市農業局網站下載最完整的賞螢資訊， 規劃屬於自己的賞螢之旅吧。

新北市農業局致力輔導轄內農友共同推行友善耕作， 善待土地的同時也漸漸讓越來越多的地區成為適合螢火蟲居住的地方 ，為讓民眾能享受這份成果，推出「112年度新北市賞螢全攻略」 ，內容包含轄內農場、學校所辦理的賞螢活動遊程， 以及各區公所推薦在地賞螢景點，集結新北市53處的賞螢秘境資訊 ，其中雙溪區、平溪區、坪林區、三峽區及新店區更是有多達6處以 上的賞螢地點供民眾探訪，歡迎大家到農業局官方網站免費下載， 欣賞點點綠光在夜空中靜靜地起舞漫流，體驗身處奇幻世界的浪漫。

位於石門區的阿里磅生態農場是最適合賞螢的好地方之一，占地10 .3公頃的農場鄰近阿里磅溪，除了腹地寬闊外， 場內擁有池塘型濕地、低海拔次生林、溪流型濕地等多元生態環境。 由農場辦理的夜間生態觀賞「賞螢尋蛙趣」搭配4月底至5月底的螢 火蟲季節，除夜間生態觀賞及品嘗石花凍以外， 也會包含螢火蟲導覽，費用為成人價 350元，孩童價 300元 (未滿12歲)，幼兒價 50元 (未滿3歲)，相關活動資訊可至阿里磅生態農場網站查詢；此外， 位於新北市新店區的文山農場積極營造良好的螢火蟲棲地， 今年推出包括採茶體驗、DIY手作、夜間賞螢等的「半日螢」 收費行程，平日成人最低460元，小孩及敬老票最低360元； 喜歡自由行的遊客，可以選擇參加「純賞螢」收費行程，3月31日 前訂位享早鳥優惠價160元(原價200元)。

新北市農業局提醒，部分賞螢地點為免費自由參觀， 如土城桐花公園、雙溪十三層親水園區、平溪老街、菁桐老街、 坪林親水公園周邊、新店屈尺濕地等， 請夜間前往賞螢的民眾留意自身安全； 參加由學校辦理免費導覽行程的民眾也務必聽從導覽人員指示。 螢火蟲喜歡溫暖乾淨無光害的環境，因此螢火蟲季期間， 賞螢遊客留意環境衛生，並配合夜間燈火管制， 也請賞螢的遊客謹記不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲， 以及沒有光害的「三不一沒有」原則。

新北農業局長李玟表示，新北市以「給予市民健康」政策理念， 從身體健康、生態環境、心靈健康及產業環境永續4個層次推動「 農業健康式」政策，螢火蟲是典型的環境指標生物， 營造螢火蟲優良棲地環境，除能促進生物多樣性外， 同時也能提供民眾心靈療癒的舒壓場域， 歡迎大家來到新北賞螢秘境，來趟季節限定賞螢小旅行。

每年三月下旬到五月是螢火蟲大爆發的季節，新北市農業局推出「112年度新北市賞螢全攻略」。（照片由新北市政府農業局提供）