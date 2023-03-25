泰山區志工協會愛心做花生糖　王家大院飄香、圓高齡母親夢想

位於泰山同榮國小後門的王家大院25日上午飄出陣陣的炒花生香味 ，原來是泰山區志工協會為了籌措母親節一日遊活動， 特別動員60位志工炒作，從備料、翻炒、收尾、裁切、納涼、 稱重到裝袋外送，一氣呵成，一個上午下來，共製作了800包， 每包義賣200元，得款16萬元，加上之前饅頭傳愛等收入， 準備於母親節前夕，帶領泰山區年滿80歲的長輩， 免費到台中新社古堡旅遊。

泰山區志工協會理事長王月惠表示， 80歲以上的長輩其實是很脆弱寂寞的， 她曾在公園看到外勞用輪椅推著長輩，眼神空洞無助， 心理覺得很不捨，因此多年來在母親節前夕，都會結合南亞愛心社、 新北市歡心關懷協會、泰山區公寓大廈管理協會等， 揪團帶領長輩到外地旅遊，去過綠世界、頭城農場、宜蘭綠博等， 同時鼓勵家人陪同老人家一起出遊， 並會備妥壽桃等為長輩母親慶祝，因此她們都很期待。

王月惠曾以「饅頭傳愛、麵麵俱到」向社會局申請創新性補助方案， 由志工手作饅頭義賣，每包100元， 所得再捐給唐氏症等弱勢團體，社會局長張錦麗到場鼓勵， 感謝協會長年來集結志工和網絡的愛心單位，共同關懷弱勢。 60位志工從一大早便聚集王家大院，分為備料組、炒料組、 裁切組和包裝組，各組分工銜接，井然有序。 從雲林採購的當令花生，各個飽滿結實， 在熱油鍋裡翻炒約20分鐘後，最重要的是收尾工作， 由大廚黃錦美加入芝麻、麥芽糖和砂糖後，必須再快速的攪拌， 控制火候，在麥芽糖要凝固前起鍋，隨即交給裁切組。

王月惠說，協會先透過群組，由各會員收集預購數量， 再衡量製作的數量，但往往會追加，像這次本來預購500包， 最後追加到800包。連義學社區理事長黃金明都加入翻炒組行列。 泰山區公寓大廈管理協會理事長林秀琴，則忙著幫忙出貨、送貨， 大家忙成一團，只為帶年長的母親出遊，以度過溫馨的母親節。