多元強化國防觸角　新北錦和高中寓防災於全民國防教育

新北市立錦和高中為強化高中教師對於「 全民國防與防災議題」課程設計的理解，特別安排教師前往基隆威海營區參訪銘傳軍艦及武昌軍艦， 透過艦長精彩解說與實際體驗艦上滅火作業，更能瞭解不同類型火災 的應變作為，有助於加深師生對災害防救與國軍使命的認同， 對於多元深化防災議題與全民國防教育課程，皆有積極正面的效果。

教育局表示，錦和高中這次的教師參訪活動， 除了登船一睹海軍主力艦艇的武器裝備與任務實況， 也實地體驗了救火衣裝備穿脫，以及水龍帶操作等艦艇損害管制設備 ，從中瞭解不同類型火災的應變作為， 比較一般建物內火災與艦艇艙間火災的現象差異， 將防災議題與國防現場實務融合驗證。

銘傳軍艦艦長劉晟智表示，位於基隆威海營區的銘傳軍艦平時負責臺 灣海峽海域偵巡任務，而武昌軍艦主要執行臺灣海峽周遭防空、 反潛、護航、反封鎖及聯合水面截擊作戰，皆肩負著維護臺海對外航 運暢通及國家安全的重責大任，在當前臺海情勢嚴峻的情勢下， 海軍是確保國家安全的脊梁與堅實根基， 希望藉由學校團體參訪體驗，深化全民防衛認知。

錦和高中校長張純寧特別指出， 學校推動教育部防災校園進階推廣案第二年， 多次邀集校內各領域教師發展防災教育教材， 透過各種災害防救教師增能研習，進行防災生活情境題材的探究， 將防災教育融入國文、英文、全民國防等15個學科領域， 打造系統化的課程模組， 成為首創全國高中階段防災教材最為完善的進階示範推廣學校。

參與這次活動的教師陳于倩說，藉由近距離體驗互動艦上防災設備， 感受到國軍活力與裝備戰力， 尤其銘傳軍艦官兵展現高效與訓練有素的火災災害應變處置， 在腦海中留下了深刻的印象。教師賴尚欣體驗了救火衣裝備穿脫及水 龍帶操作，他提到，感謝國軍弟兄在平時繁重的任務下， 安排國軍裝備與防災技術體驗等多元課程，透過此次參訪實作體驗， 感受到國軍精實戰力。

教育局長張明文強調，新北防災教育在長期深耕推動下， 安全意識已逐漸在各校萌芽，全民防衛動員、 災害防救及全民戰力三合一體，無論是防災、救災或是備戰， 國軍弟兄都是人民最強大的後盾，期望藉由更多全民國防實訓、 實作、實況體驗活動，增進師生接觸國防事務，扎根全民國防理念。