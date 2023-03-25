多元強化國防觸角　新北錦和高中寓防災於全民國防教育

新北市立錦和高中為強化高中教師對於「全民國防與防災議題」課程設計的理解，特別安排教師前往基隆威海營區參訪銘傳軍艦及武昌軍艦，透過艦長精彩解說與實際體驗艦上滅火作業，更能瞭解不同類型火災的應變作為，有助於加深師生對災害防救與國軍使命的認同，對於多元深化防災議題與全民國防教育課程，皆有積極正面的效果。
教育局表示，錦和高中這次的教師參訪活動，除了登船一睹海軍主力艦艇的武器裝備與任務實況，也實地體驗了救火衣裝備穿脫，以及水龍帶操作等艦艇損害管制設備，從中瞭解不同類型火災的應變作為，比較一般建物內火災與艦艇艙間火災的現象差異，將防災議題與國防現場實務融合驗證。
銘傳軍艦艦長劉晟智表示，位於基隆威海營區的銘傳軍艦平時負責臺灣海峽海域偵巡任務，而武昌軍艦主要執行臺灣海峽周遭防空、反潛、護航、反封鎖及聯合水面截擊作戰，皆肩負著維護臺海對外航運暢通及國家安全的重責大任，在當前臺海情勢嚴峻的情勢下，海軍是確保國家安全的脊梁與堅實根基，希望藉由學校團體參訪體驗，深化全民防衛認知。
錦和高中校長張純寧特別指出，學校推動教育部防災校園進階推廣案第二年，多次邀集校內各領域教師發展防災教育教材，透過各種災害防救教師增能研習，進行防災生活情境題材的探究，將防災教育融入國文、英文、全民國防等15個學科領域，打造系統化的課程模組，成為首創全國高中階段防災教材最為完善的進階示範推廣學校。
參與這次活動的教師陳于倩說，藉由近距離體驗互動艦上防災設備，感受到國軍活力與裝備戰力，尤其銘傳軍艦官兵展現高效與訓練有素的火災災害應變處置，在腦海中留下了深刻的印象。教師賴尚欣體驗了救火衣裝備穿脫及水龍帶操作，他提到，感謝國軍弟兄在平時繁重的任務下，安排國軍裝備與防災技術體驗等多元課程，透過此次參訪實作體驗，感受到國軍精實戰力。
教育局長張明文強調，新北防災教育在長期深耕推動下，安全意識已逐漸在各校萌芽，全民防衛動員、災害防救及全民戰力三合一體，無論是防災、救災或是備戰，國軍弟兄都是人民最強大的後盾，期望藉由更多全民國防實訓、實作、實況體驗活動，增進師生接觸國防事務，扎根全民國防理念。