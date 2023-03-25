「邦」你關燈 富邦金控攜手9家子公司響應「世界關燈日」

由世界自然基金會（WWF）於2007年發起的「Earth Hour關燈一小時」活動， 現已發展成為全球各地每年自發參與的減碳行動，目前全球已有19 2個國家與區域、超過18,000多個世界地標，在每年3月最後 一個周六自發「關燈一小時」，以實際行動響應減碳。富邦金控自2 014年起即響應支持「Earth Hour 關燈一小時」活動，今年更串聯富邦金控及富邦人壽、富邦證券、 富邦投信、台北富邦銀行、富邦產險、富邦期貨、富邦銀行(香港) 、富邦華一銀行、香港富邦人壽等10家公司於Facebook粉 絲團接力號召響應，以正向品牌力，傳遞富邦金控珍視地球資源、 守護環境的決心。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控積極發揮企業影響力， 持續推動綠色作為，降低對環境的衝擊。「關燈一小時」 不僅僅是單純一個關燈的動作， 更深一層涵義是希望能喚起大眾節能減碳的意識與重視， 以實際行動為地球盡一份心力！富邦自2021年5月下旬起， 便自發性地關閉全省營業據點與辦公大樓之戶外景觀燈、 屋頂霓虹燈，富邦金控及子公司營業招牌燈也從晚上19:30起即 自主關燈一整晚，從自身營運減碳做起，展現富邦金控力行永續， 實現低碳營運的環境永續願景。

富邦金控今(25)日也將串聯富邦金控及旗下九家子公司， 以接力方式，於「富邦金控Fubon」、「富邦人壽是怎YOUN G」、「富邦證券 富貴財神幫」、「富邦投信Happy Fund」、「台北富邦銀行鮮富幫」、「富邦產險網站」、「 富邦期貨」、「富邦香港 Fubon Hong Kong」、「大陸生活有富邦」(富邦華一銀行粉絲頁)、「 香港富邦人壽Fubon Life Hong Kong」等10個富邦Facebook粉絲頁號召營業據點一起 加入「Earth Hour 關燈一小時」活動，自25日晚間8時30分起， 關上不必要的電燈，以正向力量，讓永續更進一步。

富邦金控將持續秉持「正向力量 成就可能TM」的品牌精神，積極推動永續作為， 除了自身營運減碳外，也將持續發揮金融與非金融面的品牌影響力， 領航台灣綠色金融發展，全力奔向2050年淨零碳排的願景， 創造社會共好、打造永續未來。