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有詐騙！普發6000現假網站　台灣財政部：別亂點簡訊、網址結尾有com是陷阱

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/25 16:59
普發現金6000元又出現詐騙網站，財政部強調，全民共享普發現金登記網站網址為「https://6000.gov.tw」

普發現金6000元又出現詐騙網站，財政部強調，全民共享普發現金登記網站網址為「https://6000.gov.tw」 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）財政部今（25）日表示，昨（24）日晚間透過即時監控機制發現與普發現金相似之偽冒網址(tw.gov6000.top)，內政部警政署(刑事警察局)接獲通報後，已由刑事警察局進行置換警示網頁以阻絕詐騙，並轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施。

為慎防假冒財政部普發現金「釣魚網站」詐騙手法，財政部已與數位發展部及財金公司組成跨機關(構)防詐騙專案小組，24小時即時監控偵測相似之偽冒網址或LOGO，如發現偽冒網站情事，皆立即通報警政單位進行偵查處理，防止民眾受騙。

財政部強調，全民共享普發現金登記網站網址為「https://6000.gov.tw」，另宣導網站網址為「https://pro.6000.gov.tw」，皆為全民共享普發現金官網(6000是數字0，不是英文字母o；政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字；結尾也不會有com)，且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺。

此外，全民共享普發現金宣導網站(https://pro.6000.gov.tw)設置防詐騙專區，提供民眾防詐騙資訊、影片、懶人包等資訊，該網站亦提供內政部警政署165全民防騙網(https://165.npa.gov.tw)連結供民眾檢舉使用，以達政府行政作業一致，且可即時通報警政署，加速案件處理。
普發6000

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2023/03/25 10:09

更新時間 : 2023-03-25 22:29 GMT+08:00

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