美國、卡達積極斡旋 《盧安達飯店》主角原型遭押2年獲釋

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）電影「盧安達飯店」（Hotel Rwanda）的原型人物魯塞薩巴吉納（Paul Rusesabagina）因為其保護難民的事蹟，獲得了全球多項人權與自由獎項，不過他卻在2020年被盧安達政府當局指控是極端組織創辦人並發動多起恐怖攻擊事件，隨後遭到逮捕，直到昨（24）日才因總統減刑被釋放。

1994年盧安達種族滅絕事件期間，68歲的魯塞薩巴奇納在首都基加利（Kigali）擔任飯店經理，冒險將飯店變為避難所，拯救了約1,200條人命，事蹟獲好萊塢改編成2004年電影《盧安達飯店》。

已經68歲的魯塞薩巴吉納昨日在美國大使館工作人員的陪同下，從監獄轉移至卡達大使在盧安達首都基加利（Kigali）的住處，隨後將被護送至卡達首都杜哈，最後輾轉抵達他擁有永久居留權的美國，並已獲得國務卿布林肯（Antony Blinken）的歡迎。

然而，盧安達政府發言人Yolande Makolo強調，根據盧安達法律，提供魯塞薩巴吉納減刑並讓他提早出獄並不代表他被宣告無罪，這也代表著政府仍認定其必須為恐怖行動負責。

美國與卡達政府在這次魯塞薩巴吉納獲釋上出力甚多，政府也公開承認兩國積極促成談判的角色，不過外界認為，最後之所以會成功，是因為盧安達當局亟欲與美國關係正常化所致。

事實上，魯塞薩巴吉納在內戰過後就一直是盧安達執政者的批評者，並利用其影響力揭露現任總統卡加米（Paul Kagame）在擔任圖西族（Tutsi）叛軍指揮官期間，在攻佔首都後進行大屠殺的消息，同時成立反對黨「盧安達民主改革運動」（MRCD）對抗，他也因為這些舉動被迫流亡比利時首都布魯塞爾。

當局指控民兵組織「國家解放陣線」（FLN）是MRCD的武裝勢力，該組織在2018年至2019年間曾在盧安達南部發起攻擊並造成9人喪生，並以此在2021年以恐怖攻擊相關罪刑判其25年有期徒刑，不過魯塞薩巴吉納一直以罪名不實為由拒絕回國受審。

直到2020年8月，魯塞薩巴吉納在杜拜搭上一班他以為是要前往蒲隆地的飛機，最後卻發現該機降落在盧安達，他也隨即被逮捕受審，魯塞薩巴吉納2021年接受審判時指出，是卡加米將其綁架回國。