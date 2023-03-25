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台灣《菸害防制法》新法上路！加味菸僅禁4口味？民團質疑放水

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/25 15:57
菸害防制法新法上路，衛福部預告加味菸禁用花香、果香、巧克力及薄荷等添加物，民團質疑僅禁4口味涉嫌放水。(圖/pxhere)

菸害防制法新法上路，衛福部預告加味菸禁用花香、果香、巧克力及薄荷等添加物，民團質疑僅禁4口味涉嫌放水。(圖/pxhere)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）菸害防制法新法3月22日正式上路，衛福部預告加味菸禁用花香、果香、巧克力及薄荷等添加物，民團質疑僅禁4口味，其他口味隨便菸商添加？質疑國健署涉嫌放水。

董氏基金會今發出新聞稿提出兩點質疑，(一)國健署在3月20日預告訂定「菸品禁止使用花香、果香、巧克力及薄荷口味之添加物」，本應當禁止所有的加味菸品，為何僅公告禁止4種口味；(二)禁止所有加味菸之法令緩衝期，為何從原訂之總統公布後12個月施行，逕自改為自公告後18個月。兩者均明顯違法，且有圖利菸商之嫌。

國教行動聯盟、全國家長會長聯盟、全國家長團體聯盟、台灣癌症基金會與癌症希望基金會則強調，WHO和國際資料都曾表示，加味菸是兒童、青少年與年輕女性的入門菸，有鑑於此，目前全球至少34個國家立法「禁止所有加味菸品」，歐盟28個國家也統一在2020年起全面禁止。因此，為了避免加味菸成為吸菸入門磚，請政府務必公告全面禁止菸品加入任何口味。

對此，衛福部國民健康署菸害防制組簡任技正劉家秀下午接受媒體聯訪表示，草案還在預告期，正搜集各界意見，最後施行日是公告12個月還是18個月後，仍待會議討論。

至於母法寫預定自本法公布後1年施行，劉家秀表示，「預定不代表確定」，最後定案還是會尊重所有人意見，目前公告禁止的4種口味，是市面上最普遍也是各界認同禁止的，但會等搜集完意見後，再做通盤考量。

台灣《菸害防制法》新法上路！加味菸僅禁4口味？民團質疑放水
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菸害防制法

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