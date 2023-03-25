【家長注意！】台灣知名兒童英漢字典「逾70處錯」 業者不回收書局照賣！

（台灣英文新聞／華武傑、楊琇羽 台北採訪報導）一名常居台灣的美國籍作家去年10月在指導一名學生時，意外發現學生手上的知名出版社字典有離譜錯誤，接著再翻找下去，發現錯誤不止一處。今年一月，他在另名大學教授協助下，初步發現七十處錯誤，在聯繫出版社多次未得到妥善回應後，決定向媒體曝光，希望提醒家長及學校注意，避免接觸到錯誤資訊而耽誤學童或民眾英語學習。

在高雄生活超過20年、熱愛台灣的前ICRT電台新聞主播艾瑞克‧史密斯（Eryk Smith）向Taiwan News表示，去年10月在指導這名84歲學生時，他發現學生從紀伊國屋書店購買這本「世一文化事業股份有限公司」出版的「Hello Kitty 兒童英漢辭典」（出版日期為2020年6月），書中有許多離譜錯誤，像是「rice (米）」拚錯成「rest」、「birthday（生日）」拚錯成「birghday」等。

史密斯說，去年10月發現問題後，他找了時間把字典翻讀兩遍，發現至少有60處錯誤，事情非同小可，他立即聯繫出版社並指出錯誤，出版社初步回應願退貨。史密斯當時要求，書商應負起責任全面下架回收，他誠摯建議書商「為了貴社的面子，也為了台灣的學生、為了台灣的教育」，應該全面回收辭典，否則不就害了現在在圖書館及書店接觸到錯誤資訊的學童及民眾？

書商客服單位後來回應「一周後會和他聯繫」，但音訊全無，今年1月，史密斯告知其在高雄文藻大學英文系任教的友人Johanne Murray這個問題，他們從這本399頁的字典又再找出更多問題，目前已知明顯錯誤累積高達70處。

他們再度聯繫書商，但書商依然不承諾回收，並把問題全歸咎於外包的打字社，指會在今年再版時改錯。



(照片提供：Eryk Smith)

不滿出版社態度消極，Murray在一月時羅列問題並向地方教育局檢舉，但兩個月後，她依然未得到官員回覆。Murray向Taiwan News表示，出版社事件處理方式可見世一對消費者、公司信譽、及HelloKitty授權方三麗鷗的不重視。「我不會把這樣的字典推薦給學生」，她說道。

世一是國內童少讀物及教科書領導品牌之一，該本「Hello Kitty 兒童英漢辭典」迄今在實體及網路書店仍在販售，Taiwan News記者本周也在台北市中山區一家何嘉仁書店買到這本錯誤百出的字典，每本售價320元新臺幣。記者本周多次依公司網頁、臉書專頁電話聯繫世一，但都無人接聽，也未回應記者電郵「回收與否」問題。



(照片提供：Eryk Smith)



(照片提供：Eryk Smith)



(照片提供：Eryk Smith)



(照片提供：Eryk Smith)



(照片提供：Eryk Smith)



(照片提供：Eryk Smith)