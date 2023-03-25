悠活原力聯手麻吉貓 打造健康生活新風潮

連續三年獲得SNQ獎章的保健品牌悠活原力，繼上周榮獲「營養保健食品創新獎」之後，再度出奇制勝跨足IP產業，攜手與台灣超萌原創IP麻吉貓合作，打造年輕世代、兒童皆愛的Q版包裝YOHO敏立清益生菌麻吉貓品牌適逢十周年，以療癒性的視覺、懶洋洋的生活態度，橫跨各個年齡世代的柔和童趣風格廣受喜愛，不僅是台北兒童新樂園的歡樂大使、更是台北捷運的文化宣傳大使。此次與悠活原力主打全家都可服用的「敏立清乳鐵蛋白益生菌」共同聯名包裝清新可愛，並將於四月連假期間，合作兒童樂園4/1活動產品免費贈，預計將掀起一股健康生活新風潮。

榮獲多國認證好物

悠活原力的YOHO敏立清乳鐵蛋白益生菌，源自母乳啟發，採用全球最大牛初乳供應商，透過專利包覆凍乾技術、以酸酸甜甜的乳酸風味及顆粒口感，讓食用時安全不嗆口，獲得多項國際認證。

Momo獨家販售 兒童樂園好康立即拿

為慶祝聯名商品推出，自3月30日至4月5日止，麻吉貓聯名商品72折起！凡於獨家販售的MOMO官網下單，就有機會獲得獨家好禮4重送，並可參加限量加碼抽價值$2290的「麻吉貓數位相機」。而此次與北台灣遊樂園的首選兒童樂園合作，只要於4/1(六)當日到園內遊玩，就有機會看到最受歡迎的麻吉貓與悠活原力，共同現身在台北市立兒童新樂園入口處後方廣場，陪伴每一位大小朋友共同歡慶！現場打卡按讚還有多項當日限定好禮；掃描QR code即領$50元限時折扣券，再送造型氣球與YOHO敏立清兩入或葉黃素脆Q軟糖。

台北兒童樂園各項設施應有盡有，價格親民的30元入場費相當便宜，也可選擇一日票直接玩翻各種設施，樂園中有人人必玩的海盜船、摩天輪、雲霄飛車、轉轉咖啡杯等等；兒童劇場推出精彩的娛樂節目可以靜態觀賞，讓大人小孩放電一整天仍意猶未盡，堪稱連假首選，趕快一起好玩好拿，歡度快樂兒童節！