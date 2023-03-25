茹曦酒店餐飲迎春燕 Sunny Buffet假日餐期場場客滿

雲品國際旗下君品Collection接手代為經營的茹曦酒店宴會廳與Sunny Buffet，從去年年底至今業績已有3倍成長，茹曦酒店Sunny Buffet也在假日午、晚餐時段近乎場場客滿的狀態；為能承接更多來客數，將在4/15起推出假日下午茶時段，每客980元+10%就能享用17大自助餐檯區、超過百道料理；同時假日下午茶的菜色也和午餐、晚餐相同，且價格為平日用餐價，預期更能精準抓住午、晚餐的用餐外溢需求。

茹曦酒店位處台北絕佳的地理位置、宴會廳種類多元，能容納各種宴席需求等優勢，且在去年空間設備全面升級更新，整體在餐飲上有十足的成長潛力。雲品國際表示，目前Sunny Buffet平日午、晚餐時段訂席率達七成五，逢假日更會320席全廳客滿；為滿足客人的用餐需求、提升訂位數，增開周末下午茶時段；而在宴會接單方面，今年度已接進近百場的婚宴，光是在2月剛舉辦完的婚禮市集單日即有80筆訂單下訂，年度整體接單率已達六成，且已有明年12月後的訂單，為全年茹曦酒店餐飲業績打下基礎。

雲品國際自去年底接手代經營茹曦酒店餐飲事業後，分別就菜色內容、服務方式、專案進行調整。Sunny Buffet在餐點種類上，將原本12大餐檯區升級為17大餐檯區，讓客人有更多樣的選擇，並且也調整了食材的選用，像是現煎餐檯區新增了油花分布勻稱的美國帶骨牛小排，把食材加值升級；另還將君品Collection米其林團隊的暢銷菜色「火焰片皮鴨」加入至餐檯。服務上也多了沿桌送餐服務，將酥皮濃湯需要即時享用的美味隨桌上給客人；並且在爐烤義式披薩區特別用DIY的方式，讓客人可以自行選擇配料，各種口味自由客製化搭配。

Sunny Buffet有著空間大的優勢，能容納團體與慶生的用餐需求，在去年底推出的壽星慶生、及包廂專案，也讓團體的訂席率成長五成，因此在今年餐飲回溫後，更看好大團體聚餐的商機，除了將壽星專案延續，更將包廂專案升級成「團體訂位專案」，10人以上每人900元、80人(含)以上享市場最低價每位880元。

Sunny Buffet擁有玻璃帷幕自然採光及16層挑高設計，搭配大面綠色植栽，在餐廳中就能感受陽光灑落。挑高寬敞空間，是頂級、舒適的用餐環境，另有全台北最大、可容納60位賓客的自助餐私人包廂，是聚會的絕佳選擇。