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強推年金改革惹民怨　法國總統馬克宏專訪中默默摘下「名錶」

愛麗舍宮駁斥稱，馬克宏是因手錶敲到桌面聲響太大才拿下，絕非是為了將身上的奢侈品藏起來。

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/25 14:31
馬克宏電視訪談，背景是走上街頭的清潔工（圖／美聯社）

馬克宏電視訪談，背景是走上街頭的清潔工（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）為了推動退休金改革，上週法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）不惜繞過國會表決，動用憲法賦予的權力強行通過，將合法退休年齡從62歲提高至64歲，在法國引發滔天抗議巨浪。值此敏感時機，他在電視專訪捍衛政策時，因悄悄脫掉一只名錶的畫面，再掀波瀾。

衛報BBC報導，馬克宏在22日播出的訪談中，滔滔不絕地闡述提高退休年齡的必要，說到一半，兩手卻突然放到桌下，接著被火眼金睛的民眾發現，手再出現時，左手的錶已然消失。

馬克宏捍衛政策的訪談本已遭批「傲慢」，這看似無意的動作，正好被反對派拿出來大做文章。有人稱這只名錶恐怕要價8萬歐元（新台幣261萬），在百姓為生計所苦之際，身為總統如此「不接地氣」，果然是不懂得苦民所苦的菁英豪奢階級。

為了滅火，愛麗舍宮駁斥稱，馬克宏是因手錶敲到桌面聲響太大才拿下，絕非是為了將身上的奢侈品藏起來。

根據愛麗舍宮，這只錶是法國品牌柏萊士（Bell & Ross），型號BR V1-92，上有特殊紋章的訂製款。一般款的網路售價約1,660歐元（新台幣54,202元）至3,300歐元（新台幣107,752）不等。聲明中並強調，馬克宏一年半來時常配戴這只錶出現在各大場合，他的Instagram上也常出現，像是他出席卡達世界盃、赴華府訪問時。

馬克宏與富人之間的連結，向來是反對派抨擊的重點。今年2月，他以法國最高禮儀接待全球首富貝佐斯（Jeff Bezos），就招致批評。當時，人們還在街上抗議生計無著。

諷刺的是，馬克宏常自詡為「時鐘大師」，因為他致力為法國政治「調整」步伐。在年金一事上，儘管已有數百萬人走上街頭，與警方爆發衝突，清潔員罷工更使街道垃圾如山，但他仍毫無動搖，稱這是避免年金破產不得不為的舉措。

馬克宏強渡關山之舉，也讓其執政團隊面臨了兩次不信任案投票，最後並未通過。英國新任國王查爾斯三世（King Charles III）原定本周末訪法，也因法國抗議之火持續延燒而推遲。

強推年金改革惹民怨　法國總統馬克宏專訪中默默摘下「名錶」

強推年金改革惹民怨　法國總統馬克宏專訪中默默摘下「名錶」
巴黎艾菲爾鐵塔附近滿地垃圾（圖／美聯社）

強推年金改革惹民怨　法國總統馬克宏專訪中默默摘下「名錶」
法國警民衝突（圖／美聯社）
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更新時間 : 2023-03-25 16:02 GMT+08:00

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