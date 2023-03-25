2023 DZ2小行星跟足球場大小差不多！26日凌晨掠過地球　小望遠鏡可見

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺北天文館今(25)日表示，一顆名為2023 DZ2的近地小行星，將於明日凌晨4時左右，以時速2萬8000公里的速度，在距離地球僅17萬3000公里處掠過，短暫成為距離地球，比月球還近的天體，所幸不會撞擊地球或進入大氣層，所以安全無虞，不必擔憂。

天文館指出，事實上從25日傍晚開始，2023 DZ2的位置就已經比月球還近。這顆由岩石組成的小行星直徑估計約43到95公尺間，和一座足球場大小差不多，相較之下比2013年2月在俄羅斯車里雅賓斯克上空進入地球大氣層，產生音爆造成多人受傷的小行星大了好幾倍，那顆小行星的直徑估計約20公尺。

天文館根據美國太空總署(NASA)提供的數據計算，2023 DZ2最接近地球的時刻是3月26日3：52左右，不過隨著軌道的變化可能會有些許差異。近地小行星的亮度大約10等左右，在沒有光害的地區以小型望遠鏡，甚至品質較好的雙筒望遠鏡就可以看見。當其距離最近時，位於室女座與烏鴉座交界處，像一個在恆星間緩慢移動的光點。

天文館表示，2023 DZ2是今年2月27日被發現的，屬於阿波羅族小行星，每3.16年繞太陽公轉一周，被歸類為近地天體。目前天文學家估算它在2026年時也不會撞擊地球。