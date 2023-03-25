台灣第3座離岸風場完工併聯　海能376MW可供38萬戶家庭潔淨風能

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）近年COVID-19疫情影響全球離岸風電工程建設進度，經濟部能源局今(25)日表示，台灣離岸風電業者持續與公部門共同打拼努力，繼2021年底完成第一階段示範案43座風力機，今年3月21日第3座離岸風場，海能風場47座風機全數完工併聯。

離岸風電海事工程的複雜度遠遠超過陸上風電，能源局說明，首先要先克服海上工作環境，操作人員必須於受風浪起伏的工作船身上操作起重機具；風浪過大時船隻必須立即返航。其次，風機零組件、基樁水下基礎合計重達數千公噸，從港口運輸至風場、組裝、安裝至定地點並進行施工安裝，都需要經過精密安排，才不會出現安裝嚴重落差，但海能結合本土與國際施工團隊克服台灣冬季險峻的季風氣候，完成所有建設，該局認為，箇中辛苦不足為外人道。

海能風場是JERA捷熱能源（49％）、麥格理綠投資集團（26％）及風睿能源（25％）共同合作攜手開發的離岸風場，完工後共47座8MW風機，總裝置容量為376MW，每年可為約38萬戶家庭提供潔淨風能。

能源局表示，從現在開始，國人站在竹南龍鳳漁港或是騎乘單車經過竹南綠光海風自行車道，除了可以看到台灣首座離岸風場「海洋示範風場」的單樁式的風力機組，還可遠眺海能風場套筒式風力機組，單機裝置容量從示範階段的2座4MW、20座6MW到潛力場址階段的47座8MW，皆為極其精彩的離岸風電展示櫥窗，這遠眺渺小的風力機組，都是提供我國永續綠色能源的生力軍。

照片由經濟部能源局提供