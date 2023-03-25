（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）大腸桿菌造成泌尿道感染是常見的事，但根據美國最新研究發現，感染的主因竟與遭到大腸桿菌汙染的肉類有關，推估每年約有50萬例相關案例。

大腸桿菌（E. coli）是很普遍的腸道細菌，正常情況下，對人體無害，還會在體內達成一種平衡狀態，但某些特定的大腸桿菌菌株（O157H7型、O104H4型）會引起腸胃道症狀，這些大腸桿菌又稱為致病性大腸桿菌。

研究人員表示，由於大腸桿菌由於人體結構泌尿道開口與大腸、肛門出口的距離接近，來自腸胃道的細菌，尤其是大腸桿菌，常在尿道口滋生後侵入膀胱，造成泌尿系統感染，包括腎臟、輸尿管和尿道。加上女性尿道較短的關係，感染風險更是男性的30倍。

在美國每年有600萬至800萬的人泌尿道感染是由大腸桿菌所造成的，而根據最新研究表明，這些感染案例可能與肉類中的大腸桿菌有關。

研究人員解釋，當肉類遭到大腸桿菌汙染，若未經煮熟，便會繼續存活於肉品上，再被不知情的人們食用，大腸桿菌會通過消化系統並離開肛門，若進入到泌尿系統則會造成感染，造成排尿時出現刺痛、灼熱感或尿液混濁、骨盤腔疼痛等。

來自喬治華盛頓大學 (The George Washington University)的米爾肯學院公共衛生學院的團隊分析2012年1月至12月間零售商店販售的肉品，包含雞肉、火雞和豬肉等，並採集當地因泌尿道感染住院患者的尿液、血液樣本。

研究人員花了10年時間分析這些數據，結果發現美國每年大約有8%（48萬至64萬例）的大腸桿菌泌尿道染是由肉類菌株所引起的。

專家提醒，如果不及時治療，這些由大腸桿菌所引起的泌尿道感染可能會導致永久性的腎損傷、敗血症和尿道狹窄等問題；若細菌跑到血液中則會造成全身性的感染，在美國每年有36,000至40,000人因感染大腸桿菌而死亡。

研究人員呼籲有關單位應針對雜貨店中販售的生肉進行更多病原體監測，並提醒民眾生、熟食要分開處理，且應區分分生、熟食專用的砧板、刀具等烹調器具，並在處理完生肉後要徹底洗手。

美國研究：泌尿道感染竟是因生肉中的大腸桿菌惹禍