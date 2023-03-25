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鬆懈了！違法攜豬肉入境案件激增 台灣針對亞洲4國旅客加大非洲豬瘟查驗

亞洲17國已淪陷，台灣是少數仍將病毒擋在國門外的非疫區。

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/25 11:06
非洲豬瘟中央災害應變中心111年10月25日到桃園國際機場視察邊境檢疫業務。圖為機場工作人員針對旅客行李開箱檢查。 

非洲豬瘟中央災害應變中心111年10月25日到桃園國際機場視察邊境檢疫業務。圖為機場工作人員針對旅客行李開箱檢查。  (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）為了防範非洲豬瘟（African swine fever，ASF），我國3年多來採取了嚴格的邊境控管措施，但隨著邊境解封，許多人久未出國忘了規定，回台時不慎攜入豬肉製品。農委會主委陳吉仲昨（24）日表示，將針對來自中國、越南、泰國、馬來西亞的航班，加強查驗。

根據非洲豬瘟中央災害應變中心，2018年8月至今年3月22日，查獲違規輸入、旅客攜帶（或自行棄置）或主動送檢豬肉產品共有5,294件，其中470件檢出非洲豬瘟陽性，中國、越南、泰國、馬來西亞占大宗。

為此，農傳媒報導，台灣邊境檢疫將針對這四國加強執法，特別是無申報檢疫的「綠線」通關，將採行更細緻的檢查機制，細節擬於一周內公布。

應變中心指出，隨著入境旅客增加，違規攜帶豬肉產品等檢疫物亦增多，裁罰案件也隨之增加。今年至3月20日止，違規攜帶豬肉產品入境被裁罰新台幣20萬元的旅客人數已有121人，較2022年全年裁罰人數170人，顯著上升。

多數受罰旅客表示久未出國，忘了相關規定，或返鄉探親，未注意行李中被家人放入豬肉製品所致。應變中心再次提醒民眾，返國務必確認行李內容，不要攜帶動植物產品入境。如有疑慮，可於入境時主動向機場港口的動植物檢疫櫃檯申報，避免受罰。

除了入境攔截，應變中心也籲請民眾不要郵寄或上網購買境外豬肉等動物檢疫物。從去年5月至今年1月農曆春節前夕，就有3名本國人士因郵寄豬肉產品來台而被各自開罰20萬元，包括郵購中國的火鍋產品，宣稱不清楚這類產品是違禁品。

另，目前國內199頭以下養豬場禁止使用廚餘餵飼豬隻，部分豬農卻因飼料成本高漲而偷偷改用廚餘餵飼。農委會將加強查緝，依「動物傳染病防治條例」、「動物傳染病防治條例」可各罰5萬元與3萬元。

亞洲17國已淪陷，台灣是少數仍將病毒擋在國門外的非疫區。

鬆懈了！違法攜豬肉入境案件激增 台灣針對亞洲4國旅客加大非洲豬瘟查驗

鬆懈了！違法攜豬肉入境案件激增 台灣針對亞洲4國旅客加大非洲豬瘟查驗

鬆懈了！違法攜豬肉入境案件激增 台灣針對亞洲4國旅客加大非洲豬瘟查驗
（圖／防疫檢疫局臉書
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更新時間 : 2023-03-25 16:01 GMT+08:00

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