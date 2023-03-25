響應關燈一小時　全台灣與世界守護地球永續

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合整理）全球最大自發性公益減碳「Earth Hour關燈一小時」活動今(25)日晚間8時30分至9時30分開始，全台灣從中央到地方，如行政院環境保護署、臺中市政府，首都著名地標臺北101、台北圓山大飯店、連鎖超商等企業紛紛響應。

「地球一小時」（Earth Hour）是由世界自然基金會（WWF）於2007年在澳洲雪梨發起的活動，並於每年三月的最後一個星期六晚間8時30分至9時30分舉辦，呼籲企業與民眾透過隨手「關燈」的行動，正視氣候變遷與節能減碳等環境議題，並運用每一個人微小的心力，守護地球的永續。

但為何會選個時間呢？環保署於臉書寫道，因為3月底的週末分別是北半球和南半球的春分和秋分左右，因此兩個半球的日落時間幾乎是同時發生，也就相當於全球皆於一定期間內有關燈之行為。

照片由台中市政府提供

臺中市長盧秀燕透過新聞稿表示，她將會率領市府各機關同步配合熄燈及號召市民朋友、企業界共同參與，與全球192個國家與城市、超過1萬8000個世界地標共同響應關燈、減碳、愛地球。

新北市政府表示，今年持續響應並擴大辦理，與全世界串連一起關閉非必要電源，愛護地球、為自然發聲。除新北市府第一行政大樓、各公有機關與138個低碳社區共同響應外，今(2023)年更新增板橋火車站及周邊、9個新北環境教育設施場所與11個商圈加入關燈行列，以138個低碳社區為例，每個社區停車場及梯間等公共空間，皆將100盞燈具從28W T5燈具汰換為18W的LED燈具，以全年24小時使用的用電量計算，即可省下120萬度電。

圖片載自環保署臉書

臺北101響應關燈活動至今16年並表示，晚間8時30分起關閉大樓外牆燈光，並呼籲租戶攜手關閉非必要燈光，直至晚間11時。據統計，關燈1小時可省下91度電。

圓山大飯店於臉書貼文寫道，當一個人的力量匯集成團體力量時，我們就能改變整個世界，呼籲大家關上不必要的電燈及電器，與全球一起關心我們的地球。

府城第一高樓台南遠東香格里拉連續第十三年參與其中，飯店將關閉所有非必要的內外部照明，在不影響視線的情況下，部分照明區域也將些微調暗或以安全蠟燭代替，期以透過關燈的行動，呼籲民眾實踐低碳生活，改變過度消耗地球資源的生活習慣。

中華電信表示，今天同步關閉全台690間直營及特約門市招牌燈一小時，總計將關閉6萬2100支燈管，節省耗電1,117.8度，預計將減少溫室氣體排放量568.9公斤二氧化碳當量(CO2e)，以實際行動展現他們對環境永續的支持。

統一超商連續兩年攜手公益合作夥伴荒野保護協會共同響應「Earth Hour地球一小時」，今年擴大規模展開全台最大規模的關燈行動，包含7-ELEVEN、康是美、悠旅生活(星巴克)等共8大通路品牌參與，今日共有超過7,000間門市將關閉招牌燈一小時，約可省下1萬度電，相當減少5公噸CO2的溫室氣體排放量，該公司期盼藉由倡議活動實踐「地球永續 你我日常」永續理念。

全家便利商店(FamilyMart)表示，今年參加「Earth Hour關燈一小時」活動，與官方授權主辦單位-歐萊德共同推廣節電減碳，3月25日晚間8時30分至9時30分，關閉全台4100店的店外招牌燈，預計可節省6,495度電，依照台電的家戶用電量統計，相當於18個家庭一整年的用電量。因應今天補班日，「全家」亦於總部推動「爬梯上班 節能減碳吃蔬食」活動，並由董事長葉榮廷、總經理薛東都、副總經理吳勝福與高階主管率先響應，帶領同仁在日常生活中就成為「綠色行動家」。

全台灣逾330家的麥當勞(McDonald)響應此活動，並關閉餐廳外不影響安全照明的招牌燈，希望透過一小時的關燈，邀請民眾一起重視氣候變遷議題，以行動保護地球。

三商家購美廉社透過新聞稿表示，自2022年加入Earth Hour 地球一小時-國際關燈日活動，號召全台逾800間美廉社門市關閉招牌燈一小時，今年更號召心樸市集加入，董事總經理邱光隆表示，在台灣每年有300多萬噸的食物被丟棄浪費，而身為擁有全台逾800間門市據點的連鎖超市服務業者，如何搶救食物、友善環境也是企業嚴陣以待的課題。

WWF自2007年發起「國際關燈日」，至今全球已有192個國家與區域、超過1萬8000多個世界地標自發性參與公益減碳活動，然而2020年，受到COVID-19疫情影響，該活動轉至線上舉辦。「Earth Hour Taiwan 關燈一小時」則透過臉書募集關燈素材，號召全民響應關上不必要的電燈，並分享相關照片/影片，供他們於活動結束後製作全台關燈串連影片。