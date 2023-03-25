台灣疫後特別預算三讀通過 普發6000元首批最快4/6入帳、4/10ATM領現

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）立法院會三讀通過疫後特別預算案，若如預期於27日生效，普發現金當中的直撥入帳、偏鄉領取以及預先上網登記的民眾，有望於4月6日領到新台幣6000元。

另外，ATM領現預計4月10日開放，郵局領現4月17日；不過，實際啟動日期須待行政院公布。

立法院會於24日三讀通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，歲出所需財源原列3800億元，審議結果減列1億2000萬元，改列為3798億8000萬元，通過的特別預算數中包括執行普發現金每人6000元所需經費；預算案預計今（25）日下午送總統府，待總統公告，預計27日生效。

根據目前普發現金的規劃，預算案一旦完成法定程序，直撥入帳、登記入帳、偏鄉領取將在總統公布預算案生效後的5個營業日陸續撥款入帳，扣除清明連假，使用這3個管道的民眾，可望4月6日就能領取，領取時間是5個管道中最早。

至於ATM領現啟動時間，暫定為總統公布預算案生效後「加14天（日曆天）」，估計4月10日上路；郵局領現啟動時間，為總統公布預算案生效後「加21天（日曆天）」，4月17日起便可使用。

此外，全民普發新台幣6000元共5種領取管道，想要直接讓錢匯進戶頭的民眾可上網登記，而1988客服最近接到許多父母詢問，登記入帳時，如果幫未滿13歲的小孩代領，要輸入誰的身分證字號與誰的帳戶資料。

數位部透過臉書說明，父母幫小孩代領時，首先要準備的資料是父母或監護人其中一人的身分證字號或居留證號、金融機構帳號與健保卡號， 前面3項資料需為同一人資料。未滿13歲孩童則只需健保卡號，如要幫多位孩童代領，就要記得準備他們個人的健保卡號。

數位部強調，代領只需要父或母或監護人其中一人的身分證字號與銀行代碼、帳號跟健保卡號，被代領孩童只需要輸入健保卡號，不需要輸入孩童的身分證字號和銀行帳號。

如果代領多位孩童的6000元，數位部表示，系統按「新增」就可增加欄位，再填入孩童「健保卡號」即可，代領上限為4位，加上父母本人總共5位。

數位部指出，3月26日前家長仍要注意身分證尾數進行分流，3月27日起，不限身分證字號尾數都可以線上登記。登記入帳部分，只有未滿13歲孩童可由父母或監護人代領，無法替其他親朋好友代領。

未滿7歲符合發放資格者，由父母或監護人其中一人代領，7歲至未滿13歲符合發放資格者，可以由本人自行領取，或者由父母或監護人其中一人代領。

至於今年10月1日至12月31日間在國內出生並領有出生證明的國民，且其生母或生父符合發放資格者，應在明年1月31日以前，由法定代理人到郵局代領6000元。