歐布萊恩看台灣：應深化重要非官方關係、全民學槍、強化自衛能力提升嚇阻力

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北採訪報導）前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）今（24）日談及台灣外交危機、總統蔡英文訪美以及中國文攻武嚇時表示，堅持正直、反貪腐及法治遠重於以金錢攏絡邦誼，台灣應著重深化與美國等盟友的非官方關係；中國企圖藉蔡英文的出訪改變現狀是徒勞無功的；台灣應勉力發展自我防衛能力，不依靠美國也能提升嚇阻力，備戰才能避戰。

歐布萊恩（Robert O'Brien）20日率全球台灣研究中心（GTI）美台工作小組抵台訪問，今日離台前召開記者會。

針對台灣友邦宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Reina）已率團前往中國商談建交一事，歐布萊恩表示，台灣與許多盟友維持非官方關係可能遠比維繫正式外交關係來得重要，然而維繫邦交也很重要，因為這有利於台灣維持國際地位，協助第三世界國家社會發展。

歐布萊恩表示，中國過去一直試圖分化台灣的邦交國，這些轉向的國家會發現當初的幻想並未實現，要面對的可能是更多的貪腐以及社會敵對等問題。

歐布萊恩也強調，無論是川普政府還是拜登政府都希望這些國家與台灣維持邦交，但台灣與美國是民主國家，不會以賄賂國家元首及其家族或事業的貪腐行徑，來引誘他們與台灣維持邦交，重視國家的正直、反貪腐、法治，遠比外交關係來的重要，堅守底線應感到自豪。

談及蔡英文4月訪美，並將與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin MacCarthy）會面，歐布萊恩表示，台灣領導人訪美行之年，中國無須小題大作，藉企圖此改變現狀，這是徒勞無功的。

歐布萊恩強調，蔡英文與美國眾議長會面，彰顯美國國會對台灣的跨黨派支持，美國政治人物與誰會面，中國共產黨無權置喙。

中共對台灣文攻武嚇、步步緊逼，歐布萊恩認為，台灣也能不依賴美國，自行提升嚇阻力，特別是在「西海岸」強化戰機、碉堡部署，並呼籲台灣將資金用在強化韌性，「尤其是空軍」。

此外，台灣亦可仿效他國，以民間射擊俱樂部形式教導民眾使用槍枝自我防衛，備戰才能避戰，並舉例若百萬民眾都會使用AK-47步槍保家衛國，中共可能會重新評估侵台與否。

歐布萊恩提出，儘管槍枝安全的議題敏感，也要以烏克蘭為鑑，美國與台灣皆追求和平，但也應當藉由學習自衛向對方展示自己有能力自我保護。

他也強調，應當嚴肅看待獨裁者所說，做好準備，窮盡一切可能嚇阻獨裁者行動，具備力量是避戰的最佳途徑。