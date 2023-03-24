《晶片戰爭》作者談中國武力犯台　克里斯米勒：美國不可能不保護台灣！

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)《晶片戰爭》作者克里斯米勒直言「中國若入侵台灣，美國不可能不保護台灣。」
TaiwanPlus透過新聞稿指出，《晶片戰爭》作者克里斯米勒（Chris Miller）近日接受其政經時事節目《Taiwan Talks》獨家專訪，與寬量國際執行長李鴻基展開對談，從歷史背景、產業動脈等視角剖析美國科技業政策發展、中國武力犯台時美方做法等議題，他直言「中國若入侵台灣，美國不可能不保護台灣」且「中國沒有能力接管台灣科技業及台積電」。
全台第一個英文國際媒體TaiwanPlus致力加強台灣與國際的連結，成功邀請米勒接受TaiwanPlus兩旗艦節目專訪，分別與節目主持人、前半島電視台主播Divya Gopalan以及寬量國際執行長李鴻基對談，在證券圈經歷豐富的李鴻基也為此次專訪特別獻出主持首秀。
美國近來積極推動晶片法案以阻止中國加速半導體產業發展，針對這項政策，米勒在《Taiwan Talks》節目專訪中分析，「美國正積極推動高科技產業，是希望與中國脫鉤並且加大雙方在半導體產業進程的落差，關鍵在於中國能否在近十年跟上台灣的技術。」
針對若中國武力犯台，中國有沒有可能接管台灣？米勒說：「不可能。中國沒有能力接管台灣科技業以及台積電。」而輿論最關注的中國武力犯台後美方如何因應，米勒肯定地說：「美國早在1949年就曾協防台灣，從美國觀點出發，因為台灣的戰略地位符合美國的國家利益，所以美國不可能不保護台灣。」
TaiwanPlus探討當代關鍵趨勢的旗艦節目《Connected With Divya Gopalan》則以「台灣會在晶片戰爭中生存嗎？」請教米勒，他回答節目主持人Divya Gopalan時十分肯定台積電的領先地位，但也提醒「韓國三星不斷突破技術上的限制，將成為台積電最大的競爭者。」
「TaiwanPlus身為即時傳遞台灣觀點的國際媒體，絕不錯過任何能向世界分享台灣資訊的機會。」TaiwanPlus執行長余佳璋表示，「在全球局勢動盪的當代，晶片幾乎等同台灣在國際的代名詞，TaiwanPlus很榮幸能成為繼台積電創辦人張忠謀之後，第一個與克里斯米勒當面對談的國際媒體，向全球觀眾分享關於地緣政治、半導體產業的第一手分析。」
全文上架TaiwanPlus官網及YouTube頻道。