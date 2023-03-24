《晶片戰爭》作者談中國武力犯台　克里斯米勒：美國不可能不保護台灣！

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)《晶片戰爭》作者克里斯米勒直言「中國若入侵台灣， 美國不可能不保護台灣。」

TaiwanPlus透過新聞稿指出，《晶片戰爭》作者克里斯米勒（Chris Miller）近日接受其政經時事節目 《Taiwan Talks》獨家專訪，與寬量國際執行長李鴻基展開對談， 從歷史背景、產業動脈等視角剖析美國科技業政策發展、 中國武力犯台時美方做法等議題，他直言「中國若入侵台灣， 美國不可能不保護台灣」且「 中國沒有能力接管台灣科技業及台積電」。

全台第一個英文國際媒體TaiwanPlus致力加強台灣與國際 的連結，成功邀請米勒接受TaiwanPlus兩旗艦節目專訪， 分別與節目主持人、前半島電視台主播Divya Gopalan以及寬量國際執行長李鴻基對談， 在證券圈經歷豐富的李鴻基也為此次專訪特別獻出主持首秀。

美國近來積極推動晶片法案以阻止中國加速半導體產業發展， 針對這項政策，米勒在《Taiwan Talks》節目專訪中分析，「美國正積極推動高科技產業， 是希望與中國脫鉤並且加大雙方在半導體產業進程的落差， 關鍵在於中國能否在近十年跟上台灣的技術。」

針對若中國武力犯台，中國有沒有可能接管台灣？米勒說：「 不可能。中國沒有能力接管台灣科技業以及台積電。」 而輿論最關注的中國武力犯台後美方如何因應，米勒肯定地說：「 美國早在1949年就曾協防台灣，從美國觀點出發， 因為台灣的戰略地位符合美國的國家利益， 所以美國不可能不保護台灣。」

TaiwanPlus探討當代關鍵趨勢的旗艦節目《Connec ted With Divya Gopalan》則以「台灣會在晶片戰爭中生存嗎？」請教米勒， 他回答節目主持人Divya Gopalan時十分肯定台積電的領先地位，但也提醒「 韓國三星不斷突破技術上的限制，將成為台積電最大的競爭者。」

「TaiwanPlus身為即時傳遞台灣觀點的國際媒體， 絕不錯過任何能向世界分享台灣資訊的機會。」TaiwanPlu s執行長余佳璋表示，「在全球局勢動盪的當代， 晶片幾乎等同台灣在國際的代名詞，TaiwanPlus很榮幸能 成為繼台積電創辦人張忠謀之後， 第一個與克里斯米勒當面對談的國際媒體， 向全球觀眾分享關於地緣政治、半導體產業的第一手分析。」

全文上架TaiwanPlus官網及YouTube頻道。