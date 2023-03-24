台北時裝週選品店進駐SOGO復興館　精選品牌名單搶先看！

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台北時裝週選品店自即日起至4月9日進駐SOGO復興館。

SOGO復興館5樓目前正規劃台灣設計師專區， 此次合作也希望開發更多結合台灣設計的可能， 提供專業完善的展售平台。本季選品店也維持一貫簡約明亮的風格， 錯落綠色植栽及搭配SOGO的季節性佈置，展現極簡時尚感， 而嚴選 42 家設計師服裝及配件品牌， 每件單品從材質到外觀設計皆展現設計師的獨特風格， 從轉譯台灣人文風俗、展現異國風情到從生活出發、關懷在地風情， 無論自然簡約、華麗精緻、休閒潮流都能找到最適合的風格單品， 材質上更廣泛運用環保紗、永續機能布料、天然植物染、回收布料、 再生材質，持續貫徹「永續」主張。

參展品牌包含本季話題度最高的開幕秀設計師品牌C JEAN、WEI-TZU.YUAN魏子淵， 以關注永續為核心的品牌WEAVISM織本主義、oqLiq、 PCES、新生代優秀品牌HORSE LAI、John Zucca、WENG_Studio、ZEIT x CHOW des HOMME，以及本季品牌秀的CHARINYEH葉珈伶、 Claudia Wang、INF，除了時裝外，更有十多家飾品配件品牌， 這些風格強烈又具設計實力的品牌一次展出，期間限定， 千萬不要錯過台北時裝週AW23選品店！

TPEFW台北時裝週選品店

地址：SOGO復興館 5樓 (台北市忠孝東路三段300號)

日期：即日起至4月9日

營業時間：

週日-週四 11:00~21:30

週五、週六及例假日前一天11:00~22:00

店內精選品牌FEATURED BRANDS (依英文字母順序排序)

(A)crypsis®、Agaric Garden艾格瑞、AISH夏筱琴、ARTISMI Fine Jewelry、Atelier YSCM、C JEAN、CHARINYEH葉珈伶、Claudia Wang、EMORA、Entadar海漂計劃、GAO GANG搞鋼、HORSE LAI、I.A.N Design、INF、IRENSENSE、John Zucca、LESIS、LIFEBEAT、linalu studio黎娜露皮件設計工作室、LU XUE ZHENG呂、LYNLI Jewelry李倪輕珠寶、Maison du Corsage艸化工事、NIKI YEH、odyssey潤物設計工作室、oqLiq、PCES、 RAY CHU、Re-Re、SABRINA HSIEH、Sayami、Seivson、SLOW ROVER慢遊者、Stone'As、TAIPING BLUE太平藍、TRACEY CHEN、URNAVY、WEAVISM織本主義、WEI- TZU.YUAN魏子淵、WENG_Studio、 WooLeeX、Yentity、ZEIT x CHOW des HOMME