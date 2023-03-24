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【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/03/24 19:30
瞇瞇眼創辦人夫妻檔張育睿（左一）陳憶虹（右三）於今（24）日記者會上合影。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

瞇瞇眼創辦人夫妻檔張育睿（左一）陳憶虹（右三）於今（24）日記者會上合影。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)主打療癒系甜點！品牌瞇瞇眼（MIMIAN）使用百分之百生乳鮮奶油，推出甜點控必吃的經典波士頓派，品牌背後的故事更是藏洋蔥，共同創辦人陳憶虹希望透過甜點安慰到全天下傷心的人。

獲「A.A. TASTE AWARDS 全球純粹風味評鑑」認證，瞇瞇眼波士頓派於今（24）日正式上線，分為經典原味及檸檬口味，選用西班牙單一牧場生乳鮮奶油、澳洲產地直送澳廚芥花油製造，沒有添加人體無法代謝的植物性鮮奶油，檸檬口味嚴選新鮮檸檬原汁，搭配每日手工新鮮現磨檸檬皮，經過數千次的研發測試，反覆調配出酸甜融合的黃金比例淋在軟綿蛋糕體，甜而不膩健康無負擔。

研發蛋糕過程約2至3年，但手握基本配方已至少10年，但品牌卻遲遲沒有動靜，直到最近才問世，和先生張育睿一起創業，共同創辦人陳憶虹表示，加速品牌上線的原因在於父親於去（2022）年過世，自己表面上看不出來很傷心，但內心很難過，因為父親對她生命影響很大。

陳憶虹分享，家裡小時候壽星都會有蛋糕吃，身為老二有點驕縱爸爸很寵她，她發脾氣或傷心的時候，爸爸就會塞蛋糕給她，因此任何蛋糕對她而言都有療癒效果，她想復刻小時候吃的波士頓派，帶給消費者安慰的感覺。

至於為何取名「瞇瞇眼」？陳憶虹解釋，吃到蛋糕時嘴吃甜甜，眼睛就會自然笑到瞇瞇眼，「療癒和快樂不一樣，我們想讓消費者看到，不只是吃到好吃的當下很快樂，而是當你很傷心很沮喪時，也可以被這塊簡單的蛋糕療癒到，然後重新快樂起來。」

陳憶虹把傷心藏在心裡，如同藏在波士頓派中間甜而不膩的奶油，讓人生更順口，雖然看似簡單平凡的蛋糕，沒有華麗的裝飾，如同父親不加修飾的愛，卻處處充滿細節，雖然訂價相對市價高一點，但透過防濕防潮紙箱及淋膜提袋等細心包裝及產品品質，品牌有信心圈粉，將計畫推出父親節特別款紀念父親，陳憶虹開玩笑說口味可能是自己最愛的威士忌。

「厚．經典生乳波士頓派」限時嚐鮮價：6吋 $360元 (原價$395元)、8吋 $460元 (原價$505元)；「真．檸檬生乳波士頓派」限時嚐鮮價：6吋 $425元 (原價$470元)、8吋 $550元 (原價$605元)，目前以官網販售為主，未來規劃實體店面。

【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
瞇瞇眼波士頓派。(圖/品牌提供)

【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
「真．檸檬生乳波士頓派」。(圖/品牌提供)
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甜點
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