兒童專屬　連假吃敘日免餐費！全新主題「縱情地中海」不分平假日 再享生食級干貝吃到飽

位在四鐵共構南港站的台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，將於4月6日起推出全新一季主題「Ciao！縱情地中海」，要帶領賓客吃遍南歐各國特色料理，包含西班牙恩利蛋、加利西亞辣炒章魚、羅馬豬肉卷，以及搭配地中海烹飪手法，使用橄欖油香煎各式海鮮等數十道在地經典美饌。

此外即日起不分平假日，敘日全日餐廳再加碼北海道生食級干貝暢吃，若於假日午、晚餐用餐再尊饗「現煎干貝」吃到飽，與生鮮干貝及生蠔，體驗雙重享受，同時還可以享用無限量供應的歐式冷盤、現切肋眼牛排與盡情暢飲柏克金啤酒。針對兒童節假期，敘日也將推出「長高高，省荷包」快閃活動，於4月1日至4月5日凡兩位成人攜帶一位孩童享用午餐或晚餐，即招待該位孩童餐費免費，大人餐費再折抵孩童身高與體重數字，孩童身高體重數字越大，折扣數越高、越划算，優惠部分限12歲以下孩童，並需加收一成服務費。

就由敘日用南歐菜餚 帶你徜徉在盛情的蔚藍海岸吧！

經典馳名羅馬豬肉卷、香辣加利西亞辣炒章魚

南港最強Buffet敘日全日餐廳，以不斷變換菜色帶給賓客全新餐飲體驗廣受好評，本次全新主題「Ciao！縱情地中海」以大量的蔬菜水果、橄欖油搭配天然乳製品加上適量的海鮮、蛋及家禽類為主，紅肉則佔少部分，完整體現最道地的南歐風情。

本季重點菜餚「加利西亞辣炒章魚」即為水煮章魚腳切丁，再拌上橄欖油與香辣紅椒粉，風味清爽、超下酒，可一嚐章魚的鮮甜與充滿嚼勁的口感。「西班牙恩利蛋」則為西班牙的國民料理，有別於法式舒芙蕾蛋追求輕盈，恩利蛋強調每一口都吃的到豐富且扎實的蛋體，內餡包裹著馬鈴薯與洋蔥，更增添了烘蛋迷人香氣。而歷史經典馳名的「羅馬豬肉卷」也是本季不可錯過的菜餚，精選肉質軟嫩，肥瘦適中的豬肩梅花肉，將其刷上橄欖油與迷迭香，再包上豬皮綁起來窯烤至表皮焦脆，經高溫融解的豐厚油脂混合著多種香料，讓每一寸肉都吸附著滿滿精華。

除了經典熟食菜餚，各式各樣的沙拉也是地中海料理必吃重點，其中「義式卡布里沙拉」是最具盛名的義式料理之一，只以羅勒、莫札雷拉起司與蕃茄組構，再淋上橄欖油羅勒醬，組合簡單、清爽卻令人口齒留香。另外「希臘式沙拉佐油醋汁」則完全展現了大量蔬菜飲食重點，此款沙拉在當地又稱為夏日沙拉，是以選用多種夏天盛產的食材如番茄、黃瓜、黑橄欖、洋蔥加上生菜及羊乳酪混合而成，淋上橄欖油與油醋、檸檬汁，清爽開胃。

「Ciao！縱情地中海」主題餐檯按敘日全日餐廳收費標準及一成服務費，於2023年4月6日起於午餐及晚餐時段供應。若身份為基隆市、南港區、汐止區、內湖區、信義區、松山區之居民，凡至敘日全日餐廳用餐，出示證件再享85折優惠，若為當月壽星，還可享四人同行一人免費獨家優惠。