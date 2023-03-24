普發6,000 來港都怎麼玩？英迪格酒店三城聯賣最後倒數

四月熱鬧的高雄，除了有眾多大咖藝人輪番召開演唱會外，還有樂團迷喜愛的大港開唱、提倡永續環保的風格路跑…等，只有好玩的也少不了好吃的，隨著政府普發6,000元，業者們也摩拳擦掌要把握即將到來的清明連假爭搶商機。高雄英迪格酒店住房專案推出【你和我之間的旅行】每房6,000元起，主打平日入住即升等公園景觀房，含早餐2客、調酒2杯及氣泡酒、巧克力禮盒，此外也和吳寶春烘焙聚樂部合作DIY蛋糕課程，邀請牡羊座、金牛座壽星來趟生日之旅。

你和我之間的旅行住房專案主推夫妻、情侶或閨蜜旅行，在春意盎然的季節中出遊，入住15坪寬敞客房，房內有大面積落地窗，映入眼簾的是中央公園綠意，夜晚還可以到頂樓酒吧品嚐調酒、氣泡酒及巧克力禮盒，在高端且微醺的氣氛中，感受港都車水馬龍的城市脈動。專案包含豐盛港都自助早餐，另外還可前往SKM Park「吳寶春自己做烘焙坊」揮灑創意，手作生日蛋糕創造無價回憶。「吳寶春自己做」是麵包大師吳寶春師傅和自己做烘焙聚樂部合作新品牌，本次酒店和烘焙坊合作，住房專案包含教學和材料，賓客現場體驗後可將自製蛋糕帶回家品嚐。上述專案內含餐飲項目市價6,000元，訂房請洽07-272-1666。

位處酒店頂樓，南台灣景觀絕美Pier No.1酒吧四月起推出每週二~四現場音樂表演，從流行歌曲到名伶爵士樂，每晚2小時表演，要帶給消費者有別於以往的新風貌，調酒師也重新調整獨家特調酒單，以「老高雄」為主題推出八款調酒：【老街區】使用高雄燕巢芭樂汁，調入琴酒、白葡萄香甜酒、檸檬馬鞭草、梅子、通寧水，酸甘甜的滋味有如回味兒時情境，那麼的美好卻又一去不復返；高雄大樹盛產桑葚將於4月大出，選用當季鮮美果實，與琴酒、金巴利酒、紅酒變化出【傷腎小農】；另外旗津渡船頭的冰品國際聞名，各國旅客必排朝聖景點，調酒師用紅豆牛奶冰創作出【南國相思曲】。獨創八款調酒每杯380+10%元起。

高雄英迪格酒店正逢6週年，聯袂台北大直英迪格及阿里山英迪格兩間姐妹酒店，攜手推出三城聯賣專案「TAIWAN INDIGO GO GO」，第一晚入住高雄英迪格酒店即獲得另兩間酒店住宿券，玩遍高雄、嘉義及台北三座城市，從南到北遊歷台灣人文風情豐富的西半部! 專案銷售倒數10天，3月31日前開放官網及手機APP預訂專案，售價20,000元起，平均每間只要6,666元，把握一次開箱台灣三間英迪格酒店的機會，來一場靈感豐沛的愜意旅行，訂房請洽07-272-1666。