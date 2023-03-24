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萬金杜鵑花展24日移展大安森林公園　雙北聯手行銷杜鵑

By 台灣英文新聞
2023/03/24 17:18
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

2023萬金杜鵑移動花聚落佳評如潮，熱度不減，在萬金展期結束後，移動花聚落於 3月24日至4月5日移展至大安森林公園，由各界藝術家與花農聯手打造的杜鵑花車與花船將現蹤台北都會區，民眾不妨趁著展期，把握杜鵑最後爆花的好時機進場觀賞。

新北市萬里、金山是杜鵑花苗主要產區，全臺8成杜鵑花來自該地區，所培育品系高達300多種，更是全臺之冠，今年度的萬金杜鵑花展與CNFlower創辦人凌宗湧合作，並以「移動花聚落」為主題，邀請設計師、藝術家共同與新北市萬里、金山區的在地杜鵑花農共同合作，使用農用車和漁用船打造出話題性和美感度兼具之「移動花聚落」花車與花船，在萬金地區展期結束後，新北農業局也與臺北公園路燈工程管理處合作，共同推出「萬金杜鵑ｘ台北杜鵑花季」聯名活動，萬金杜鵑花車與花船也於3月24日「移動」至台北市中心「大安森林公園」，在這座被譽為台北市「都市之肺」森林公園，重現移動花聚落美景。

參展藝術家小享利木工王宏亨表示，很高興能夠在大安森林公園裡重現作品－「萬金之森」美景，這次以巧妙的木工手藝，營造色彩繽紛的木作森林，一支支往上伸展的枝椏猶如萬金杜鵑的生命力，充滿著希望。Nana’s 角落時光蘇莉婷表示，有別於萬金展區多使用西洋與久留米杜鵑，在大安森林公園則以萬金地區的唐杜鵑、西洋杜鵑的瑪莉蓮夢露、久留米杜鵑的紫霧島及小田汲皋月杜鵑來佈展，打造色彩繽紛的「萬金之森」，象徵萬金杜鵑產業的生生不息。

「萬金杜鵑移動花聚落ｘ台北杜鵑花季」展期由3月24日至4月5日，台北杜鵑花季現場共21萬株杜鵑，加上由萬金花展運來的多元品種的杜鵑，讓雙北花展互相加成，共同行銷杜鵑產業。

新北市農業局長李玟表示，今年度「萬金杜鵑」移動花聚落廣受好評，各界藝術家與花農碰撞出的絕美火「花」，讓杜鵑越在地也越國際，這場盛大的饗宴也吸引眾人慕名至萬金欣賞杜鵑之美，錯過萬金場的朋友們，千萬別再錯過2023壓軸的台北場，邀請大家一起來大安森林公園感受萬金杜鵑跨界合作的魅力。

萬金杜鵑花展24日移展大安森林公園　雙北聯手行銷杜鵑

照片來源：新北市政府農業局提供

萬金杜鵑花展24日移展大安森林公園　雙北聯手行銷杜鵑

照片來源：新北市政府農業局提供

更新時間 : 2023-03-24 19:50 GMT+08:00

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