萬金杜鵑花展24日移展大安森林公園　雙北聯手行銷杜鵑

2023萬金杜鵑移動花聚落佳評如潮，熱度不減，在 萬金展期結束後，移動花聚落於 3月24日至4月5日移展至大安森林公園， 由各界藝術家與花農聯手打造的杜鵑花車與花船將現蹤台北都會區， 民眾不妨趁著展期，把握杜鵑最後爆花的好時機進場觀賞。

新北市萬里、金山是杜鵑花苗主要產區，全臺8成杜鵑花來自該地區 ，所培育品系高達300多種，更是全臺之冠， 今年度的萬金杜鵑花展與CNFlower創辦人凌宗湧合作， 並以「移動花聚落」為主題，邀請設計師、 藝術家共同與新北市萬里、金山區的在地杜鵑花農共同合作， 使用農用車和漁用船打造出話題性和美感度兼具之「移動花聚落」花 車與花船，在萬金地區展期結束後， 新北農業局也與臺北公園路燈工程管理處合作，共同推出「 萬金杜鵑ｘ台北杜鵑花季」聯名活動，萬金杜鵑花車與花船也於3月 24日「移動」至台北市中心「大安森林公園」， 在這座被譽為台北市「都市之肺」森林公園，重現移動花聚落美景。

參展藝術家小享利木工王宏亨表示， 很高興能夠在大安森林公園裡重現作品－「萬金之森」美景， 這次以巧妙的木工手藝，營造色彩繽紛的木作森林， 一支支往上伸展的枝椏猶如萬金杜鵑的生命力，充滿著希望。Nan a’s 角落時光蘇莉婷表示，有別於萬金展區多使用西洋與久留米杜鵑， 在大安森林公園則以萬金地區的唐杜鵑、西洋杜鵑的瑪莉蓮夢露、 久留米杜鵑的紫霧島及小田汲皋月杜鵑來佈展，打造色彩繽紛的「 萬金之森」，象徵萬金杜鵑產業的生生不息。

「萬金杜鵑移動花聚落ｘ台北杜鵑花季」展期由3月24日至 4月5日，台北杜鵑花季現場共21萬株杜鵑， 加上由萬金花展運來的多元品種的杜鵑，讓雙北花展互相加成， 共同行銷杜鵑產業。

新北市農業局長李玟表示，今年度「萬金杜鵑」 移動花聚落廣受好評，各界藝術家與花農碰撞出的絕美火「花」， 讓杜鵑越在地也越國際，這場盛大的饗宴也吸引眾人慕名至萬金欣賞 杜鵑之美，錯過萬金場的朋友們，千萬別再錯過2023壓軸的台北 場，邀請大家一起來大安森林公園感受萬金杜鵑跨界合作的魅力。

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供