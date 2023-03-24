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府城第一高樓台南遠東香格里拉 3月25日「地球一小時Earth Hour」

By 台灣英文新聞
2023/03/24 17:14
圖／台南遠東香格里拉
圖／台南遠東香格里拉

圖／台南遠東香格里拉

圖／台南遠東香格里拉

以關注地球暖化為議題，由世界自然基金會(WWF)發起「地球一小時(Earth Hour)」將於3月25日(週六)晚間8點30分至9點30分，在全球192個國家、超過18,000多個世界地標展開。台南遠東香格里拉連續第十三年參與其中，飯店將關閉所有非必要的內外部照明，在不影響視線的情況下，部分照明區域也將些微調暗或以安全蠟燭代替，期以透過關燈的行動，呼籲民眾實踐低碳生活，改變過度消耗地球資源的生活習慣。

「地球一小時Earth Hour」活動當日，台南遠東香格里拉推出餐飲優惠，消費者持環保杯至「品香坊」外賣商店購買指定飲品，可享免費升級大杯；「醉月樓」中餐廳 、「遠東CAFÉ」自助餐廳及「THE MEZZ牛排龍蝦館」，晚餐期間加贈內用賓客，精選甜品或主廚甜湯乙份，詳情請洽，餐廳訂位中心：(06) 702-8856。

住房部分，飯店以節能減塑為主軸，即日起推出「愛旅行．”袋”著走」三天兩夜住房專案，接受預訂4月5日至6月15日期間訂房，雙人入住尊榮客房每房每晚最低4,700元起，包括一日自助式早餐、加贈實用旅行換洗包乙個、享館內餐廳用餐9折及以及日本資生堂頂級 Qi Spa 芳療85折優惠等多項禮遇；續住期間不補充一次性消耗備品、整房服務及床單布巾換洗；邀請旅客一同以行動支持永續旅遊，為環保盡一份心力。以上房價需另加10%服務費及5%稅金。訂房專線: (06)702-8899 或線上訂房

更新時間 : 2023-03-24 19:50 GMT+08:00

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