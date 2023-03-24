台南大員皇冠假日酒店 見證臺南400年住宿有禮

春季溫暖舒適的氣候最適合去旅行了！尤其是安平是台南重要旅遊景點區，2024年迎接臺南400年的大事，將再度炒熱安平的旅遊話題。台南大員皇冠假日酒店在去年是唯一五星級酒店入選空間布置，在大廳置入臺南400年視覺，成功吸引旅客的目光。今年酒店則是研發多項以臺南400年為視覺的紀念品，要送給入住的旅客，推出【見證臺南400年住宿有禮】住房專案，即可獲得「臺南400年濾掛咖啡禮盒、舉杯歡慶啤酒杯禮盒、臺南古蹟限定成功啤酒2瓶、臺南市古蹟觀光旅遊門票2張」，邀請您一同走入安平古堡，穿越古今體驗臺南400年豐富多彩的魅力。

2024年歡慶臺南400年，迎接這重要節慶，台南大員皇冠假日酒店是唯一五星級酒店獲得臺南市文化局【臺南400年視覺運用布置獎助】，大廳3座移動式透明電梯，分別以祀典武廟的紅、藍晒圖的藍、鳳凰花的橘、鯤鯓沙的白，搶眼的四色視覺妝點，瞬間變成目光焦點。大廳魚簍也安裝了6盞投射燈，色彩鮮豔的臺南400年圖騰投射在地面上，耀眼奪目，讓旅客忍不住佇足欣賞，搭配上酒店獨創的臺南400年紀念伴手禮，將贈送給入住的旅客。2023年4月5日起至6月30日推出【見證臺南400年住宿有禮】住房專案，每房5,400元起，含翌日自助式早餐。凡以此專案入住者，即可獲得「臺南400年濾掛咖啡禮盒(10包)、舉杯歡慶啤酒杯禮盒(2入)、臺南古蹟限定成功啤酒2瓶、臺南市古蹟觀光旅遊門票2張」，邀請您一同走入安平古堡(熱蘭遮堡)巡禮，獨特的古蹟風貌、熱情的人文風情以及豐富的自然美景，值得您一遊再遊。以上優惠價格須另加5%營業稅與10%服務費。訂房專線：06-391-1858。

臺南400年，台南大員皇冠假日酒店做了充分的準備，邀請各地的旅客一起迎接歡慶，獨創了「臺南400年伴手禮」，精選最優質的咖啡豆，製作屬於淺焙符合大眾喜愛風味的濾掛咖啡包，設計成臺南400年咖啡禮盒，象徵品味臺南獨有韻味。還有獨創在台式啤酒杯印上臺南400年圖騰，製作成啤酒杯禮盒，象徵舉杯歡慶之意。另外，彩豐樓的XO醬禮盒、289吧麵包盒與蛋糕禮盒，也換上臺南400年圖騰新裝登場，就是要讓每位造訪的客人，人手一盒伴手禮，臺南400年就可以遍布各地，不僅行銷臺灣，更要讓世界看見臺南，親自來體驗感受臺南的多重魅力。