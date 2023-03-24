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迎接清明連假 台北凱撒放大6,000元

By 台灣英文新聞
2023/03/24 17:06
圖／台北凱撒大飯店
圖／台北凱撒大飯店

圖／台北凱撒大飯店

圖／台北凱撒大飯店

全民普發6,000元將在3/22開放登記，各位準備好了嗎？隨著四月清明連假的到來，台北凱撒大飯店搶商機，將6,000元放大！家庭、好友相聚出遊，入住精緻四人房，原價NT$13,200元起，現在只要NT$6,000元起，再加贈等值NT$6,000元的好禮包！

四月清明連假為期四天，隨著6000元即將發放，許多人開始摩拳擦掌規劃國內外的旅遊。台北凱撒大飯店看準商機，特別攜手城市實境解謎品牌「好物謎」推出【玩轉台北】住房專案，用新的角度重新認識台北！遊戲搭配專屬APP結合單車旅遊，深入其境融入故事，每個關卡的線索都藏在你曾經熟悉的景物之中。玩累了就回飯店用餐休息或使用SPA療程放鬆恢復元氣！玩轉台北住房專案主打多人旅遊，專案期間入住精緻四人房，原價NT$13,200元起，現在只要NT$6,000元起，相當於每人只要NT$1,500元起，此外每房加贈等值6000元的好禮！包含「玩轉城市-波克熊的不思議冒險遊戲組」、2,000元的台北凱撒餐飲抵用券，及價值1,000元的 Caesar SPA 療程抵用券！6/30前入住獨享，凱撒飯店連鎖加購高鐵聯票優惠65折起！加倍好康讓您輕鬆出遊、放心暢玩、悠遊台北。

台北凱撒大飯店坐落於台北車站對面，優越的地理位置讓您快速、方便探索台北各大景點。【玩轉台北】住房專案，搭配飯店周邊鄰近景點，每月推出不同城市主題，透過實境解謎探索更多不知道的歷史小故事。回到飯店可前往位於二樓的 Checkers 自助餐廳，全天候buffet美食饗宴，品嚐多樣豐盛異國料理，季節限定歐陸帝王級美饌饗宴，英式爐烤現切牛排、季節限定現流鮮魚等經典歐式美味料理。

更多詳情請見台北凱撒大飯店官網。

更新時間 : 2023-03-24 19:49 GMT+08:00

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