台北遠東香格里拉 響應關燈一小時　推出「香愛地球 永續生活」低碳綠色旅行

響應世界自然基金會年度「地球一小時(Earth Hour)」，台北遠東香格里拉將於本週六3月25日晚間8點30分至9點30分，關閉建築物外牆燈，並將公共區域的必要照明調暗或以電蠟燭代替，亦邀請住宿旅客響應，而位於38樓的馬可波羅酒廊也特別以威士忌、爆米花創意設計一款「掌Corn未來」特調支持活動。

飯店還同步推出「香愛地球 永續生活」低碳環保住房專案，鼓勵旅客自備個人盥洗備品，不僅可享房價92折，飯店再加贈香格里拉獨家環保托特包、風格環保餐具組等，三天兩夜住宿期間將不提供一次性消耗備品、床單布巾更換與整理服務，實踐低碳旅行。

台北遠東香格里拉秉持「造福社會」的價值觀，致力於成為有責任感的企業公民和可持續發展的實踐者，並在環境、社會和治理(ESG)領域制定積極的目標與行動，即日起推出的「香愛地球 永續生活」住房專案，亦是鼓勵旅客一起支持環保愛地球的舉措，飯店提供房價92折優惠、香格里拉限量特製款環保托特包以及風格環保餐具組，而在這三天兩夜的環境友善住宿期間，飯店將不提供消耗備品與房間整理服務，若住宿超過兩晚，飯店將於第三晚提供換洗床單及使用過的毛巾、補齊咖啡包及茶包、擦拭桌面等房務服務。

台北遠東香格里拉區域總經理萬佐東(Marco Vazzoler)表示，飯店長期執行「節能減碳計畫」，例如使用節能燈泡、安裝節水設備、通過汙水處理設備保護水源、鼓勵連續住房旅客減少床單布巾換洗等力行環保，飯店於2022年也推動香格里拉集團一系列減塑計畫，包含宴會會議「淨塑向未來」行動，全面不使用保特瓶裝水，以及更新環保餐飲外賣包裝等，年年也透過響應「地球一小時」活動，提高顧客與員工的環保意識，為減輕環境汙染並降低碳排放做出貢獻。