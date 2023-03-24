中華電信2023智慧城市展在高雄　「智慧醫療」創新科技全面提升就醫品質

中華電信將於今年3月30日至4月1日，參加「 2023年高雄智慧城市展」盛會，並於今(24) 日在大會展前記者會以「智慧醫療」創新應用服務， 展現中華電信在5G、雲端應用及智慧聯網等專業實力， 持續透過科技全面提升國人就醫品質。

致力於回饋社會，並提供領先業界的技術服務， 再創智慧城市新高峰，中華電信於高雄智慧城市展的重點項目「 智慧醫療」，透過5G串聯院外救護以及院內醫療單位， 將醫療服務能量延伸到院外， 提供更有效率與品質的緊急救護以及遠距醫療。

中華電信「智慧醫療」涵蓋健康管理、預防照護、 醫療診治三大面向，持續與領域專家攜手結盟， 建立適用於各情境及各場域的全人健康照護生態系。 呼應衛福部通訊診療新制、開發之「SynDr. 遠距醫療平台」支援遠距專科門診及巡迴醫療服務， 可串接各式行動醫療影像設備，提供醫師端、 病患端及醫療影像等多訊源視訊介面，並具備診次預約掛號、 個案管理及會診紀錄等功能，更貼近醫療機構使用流程。

遠距醫療一卡皮箱解決方案整合「SynDr.遠距醫療平台」 及通過TFDA認證之輕量可攜式12導程心電圖及行動超音波模組 ，增加醫護人員在偏鄉、 離島或山區巡迴醫療與居家醫療的可執行項目， 包括心血管疾病追蹤、C肝照護、肝膽腸胃、甲狀腺、乳房檢查等， 與遠端專科醫師視訊協作， 使偏鄉居民也能零時差享有專業醫療服務。

隨氣候劇變、嚴重疫情及大型意外事件頻率漸增， 急重症醫療品質與緊急醫療資源分配等災害應變議題受到極大關注； 在救護案件逐年增加下， 亦面臨到院前救護與到院後醫療網絡協調調度、 資訊通報時效性與完整度及緊急資源相關資訊傳遞等議題。

中華電信攜手高雄市政府衛生局救急救難一站通推動計畫（ 高雄試辦點），本於社會企業責任，極力合作打造一套跨衛生、 消防單位及醫療院所的「緊急醫療救護智能平台」， 以一站式資料登錄及自動交換機制匯集緊急醫療資源(EDXL- HAVE)及傷病患追蹤資訊(EDXL-TEP)， 並透過響應式網頁、API模組提供資料匯集、資料檢核、 資料轉換、資料交換等目的，以降低行政成本， 推動資料標準化與強化緊急救護之銜接， 以精進各項緊急救護流程之品質並提高效益。

「2023 高雄智慧城市展」於3月30日至4月1日假高雄展覽館登場， 中華電信將推出5項參展項目， 展現創新的5G技術以及全方位的整合應用， 共同迎向智慧城市新未來。