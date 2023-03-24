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台灣每年約6000多人確診結核病　疾管署：共食、唱歌皆可能傳染　潛伏期可達50年

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/24 16:59
我國每年約有6000多人確診結核病。(疾管署提供)

我國每年約有6000多人確診結核病。(疾管署提供)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）每年3月24日是世界結核病日，據WHO調查全世界人口約有1/3是「潛伏結核感染者」，而我國每年約有6000多人確診結核病。疾管署提醒，民眾如出現咳嗽2週、有痰、胸痛、體重減輕、食慾不振、發燒等疑似結核病症狀，請主動就醫，以保護自己與親友的健康。

台灣結核暨肺部疾病醫學會王振源理事長說明，根據文獻，結核病潛伏期潛伏期從3個月，最長可能達30到50年，結核病透過空氣與飛沫傳染，一起吃飯、唱歌，都可能傳染，一般人受到結核菌感染後約有5-10%機會發病。當身體免疫力夠，維持尚未發病的狀態稱為潛伏結核感染。

王振源表示，人口老化共病多，若感染結核病後更難處理，高危險族群為本身有系統性共病患者，例如自體免疫疾病、糖尿病控制不佳、慢性阻塞肺病等長期慢性疾病。

潛伏結核感染沒有症狀，也不具傳染性，但在免疫力低下時，就可能發病成為結核病，並造成傳播。王振源呼籲民眾平時注意環境通風，保持健康生活型態，提升免疫力及落實衛生習慣與咳嗽禮節，假如檢驗發現為潛伏結核感染，則及早接受潛伏結核感染治療以預防結核病。

疾管署提醒，民眾如出現咳嗽2週、有痰、胸痛、體重減輕、食慾不振、發燒等疑似結核病症狀，請主動就醫，結核病可透過抽血方式篩檢，及早診斷與治療，規則服藥6至9個月可治癒，保護自己與親友的健康。

  • 結核病小百科（資料來源：新北市政府衛生局）

什麼是潛伏結核感染？

結核菌在肺部會被肉芽組織包覆，免疫力夠時可控制不發病，這種平衡的狀態稱之為潛伏結核感染，要診斷是否為潛伏結核感染，目前有2種診斷工具，分別為結核菌素測驗及丙型干擾素釋放試驗。

哪些人需要做潛伏結核感染檢查？

高風險族群，如接觸者、長照機構住民、洗腎病友、新住民、免疫功能較低或45歲以上血糖控制不佳(糖化血色素大於9.0%)的病人。

什麼是丙型干擾素釋放試驗(IGRA)？

經由抽血執行「丙型干擾素釋放試驗IGRA」能快速檢驗是否感染結核菌，且具有高度檢驗專一性及敏感度。而丙型干擾素釋放試驗是一種用來診斷是否感染結核菌的抽血檢查，偵測血液中 T細胞對結核菌抗原的免疫反應，此診斷方式不會受卡介苗及多數非結核分枝桿菌的影響，較具專一性。目前提供5歲(含)以上之接觸者提供丙型干擾素釋放試驗，做為潛伏結核感染檢查之診斷工具。

如果是潛伏結核感染者該如何處理？

一般人受到感染，一生中約有5-10%的機會發病，感染後，1年內的發病機率最高，兒童又比成人的機會高，接觸者發病機率為一般民眾的8-240倍。經潛伏結核感染檢查為陽性之結核病接觸者，接受潛伏結核感染預防性治療，可降低日後9成發病風險。

台灣每年約6000多人確診結核病　疾管署：共食、唱歌皆可能傳染　潛伏期可達50年
結核病
疾管署

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