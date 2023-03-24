首「惜」廚師甄選活動　廣邀各方惜食好手來挑戰

環保署為推動惜食環境教育，與各直轄市、縣（市）環境保護局合作 辦理「2023年首惜廚師甄選活動」，在此廣發英雄帖邀請各方惜食 好手提出「美味食譜」及「創意教案」，活動自即日起開始報名至2023年6月15日中午12時止，歡迎各界踴躍報名參加， 共同打造臺灣料理新境界！

首惜廚師甄選活動採二階段賽制，好手們可依自身的戶籍地、 居住地、就學（業）所在地擇一縣（市）報名地方初賽，把十大惜食 行動「主動說、可以選、可打包、吃格外、吃全食、吃在地、 惜食材、愛地球、愛分享、愛推廣」透過創意及巧思製作成惜食料理 「食譜」或「教案」，經初賽獲選之首獎將代表該縣（市）參加全國 總決賽，決賽時，惜食料理食譜組採現場烹調方式評比，由主辦單位 提供指定食材、競賽器具及相關物品，惜食教案組則須將設計之教案 進行試教，並剪輯為3分鐘內概念影片送評選。

「2023年首惜廚師甄選活動」是鼓勵料理人發揮創意的舞臺，從廚 師如何選用、處理、料理食材，將不完美的食材互相搭配做出色香味 俱全的佳餚，並展現吃全食、吃格外、食當季、 吃在地等環境永續理念，並邀請去(2022)年惜 食料理食譜組—首惜廚師獎（首獎）得主楊程幃廚師至現場進行經驗 分享，為今年的甄選活動拉開序幕。各縣（市）初賽報名期間及規定由 各縣（市）自行訂定，請上活動網站查詢。

此甄選活動決賽獎項高達新臺幣70萬元，強力徵求能做到惜食、 永續、美味料理的佼佼者或對推廣惜食有熱情者，一同來比試，透過 創意及有意識的食材挑選，創作「惜食料理食譜」與更多人分享，或 運用創意思維及教學方式創作「惜食教案」，來分享惜食覺知、 知識與態度，同時培養與實踐惜食行動。