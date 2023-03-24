（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國近來出現一種具抗藥性和致命性的「耳念珠菌」，而此真菌在境內許多醫療院所中爆發疫情。美國CDC提醒，銀髮族、免疫系統較弱的人為高危險族群，致死約為3成至6成。

美國CDC表示，「耳念珠菌」（Candida auris）於2009年在日本首次被發現之後，已在全球30多個國家現蹤，近年來已於歐洲、亞洲、美洲、非洲多國迅速傳播並造成感染。

耳念珠菌（Candida auris）跟其他真菌感染一樣，並非經由空氣傳播，而是透過直接接觸傳染，例如依附在皮膚或受染的衣物上，並在表面上存活長達數週，具有高傳染力，大多數耳念珠菌感染都可以使用抗真菌藥物治療， 但是，有些菌株則具有耐藥性。

各年齡層都可能真菌感染，從早產兒到銀髮族都有，但一般來說這種真菌不會對健康族群構成威脅，主要發生於長期臥床、居住於醫療機構或使用呼吸器、洗腎等重症病患，以及免疫系統較弱的族群，死亡率約3至6成。一旦感染可能會引起血液感染，症狀有發燒、打寒顫、出汗和低血壓等。

美國境內自2016年發現首例通報病例後，近年來病例數急遽增加，2017年累計173例，到了2022年攀升至2,377例，其中有359例在加州。

據聖地亞哥衛生局統計，自2020年以來，當地已有92例通報確診病例，包含2020年的3例，2021年9例，2022年60例，今年迄今已有20例，按照此速度推估，今年病例數不排除將超過歷年總病例數。

聖地亞哥衛生局的Cameron Kaiser博士說，我們不知道耳念珠菌從何而來，但肯定與抗生素和抗真菌藥物不當使用息息相關。

談及美國「耳念珠菌」病例數激增，對此，我國疾管署副署長羅一鈞表示，在2018至2022年期間，台灣曾出現3例耳念珠菌病例，年齡介於40至60多歲，皆為男性，但尚未發現具特殊抗藥性，與美國不同，將持續與醫院合作監測。

美國「耳念珠菌」病例激增 死亡率約6成 台灣累積3例