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「年輕人重視工作自由度」導致飯店人力荒　雲品盛治仁建議：彈性開放移工政策

➤盛治仁認為，就業面臨「典範轉移」，年輕人重視工作自由度，不希望被綁在要排班、加班的工作上，因此更傾向做外送，「這是不同時代的想法」，沒有對錯的問題。➤他認為國內勞動法規應該與時俱進、改變思維，跟上全國趨勢。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/24 16:08
圖/盛治仁臉書

圖/盛治仁臉書

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）飯店業鬧人力荒，雲品國際董事長盛治仁表示，年輕人重視工作自由度，勞動部卻認為缺工只是薪資不夠，目前薪資結構已比3年前拉高非常多，建議可有彈性管控的開放移工政策。

盛治仁今天出席2023台灣人才永續行動論壇，他認為當公司找到對社會有貢獻的存在目的、客人認同的目的和價值觀，員工就有成就感和熱情。

他指出，雲品是飯店業，在疫情時是海嘯第一排，但集團不裁員、不減薪，雲朗觀光集團董事長辜懷如、執行長張安平夫妻倆更主動增資，足以支應雲品2年就算零收入的員工生計。他轉述「老闆」說法指出，「公司以前如果有賺錢，是員工一起努力達成的結果，疫情不能讓第一線承擔，如果我以前有存一點錢，就是拿出來用的時候」。

根據中央社，雲品在疫情期間對內建立團隊，對外盡一份心力，盛治仁分享，當時有做滷味包送到雙北醫療院所，替醫護人員打氣，米其林三星餐廳頤宮廚師還到學校協助營養午餐，雲品餐飲後來拚外送，因人手不足，「我也開車去送餐」。

面對飯店業缺工困境，盛治仁指出，扣除疫情，自2009年以來，台灣觀光客逐年不斷成長，每年飯店幾乎都開了100多家，等於每3天就有一家新飯店，但疫情導致產業大幅萎縮，很多人離開這個行業，「沒有一家飯店不缺工」。

他也欣慰說，行政院副院長鄭文燦今天提及服務業缺工，意味著政策制定者知道缺工，但政策落實上，「勞動部卻只認為缺工是薪資不夠」。

他認為，就業面臨「典範轉移」，年輕人重視工作自由度，不希望被綁在要排班、加班的工作上，因此更傾向做外送，他強調「這是不同時代的想法，不是對錯」，飯店從業人員增加薪水是必須，也是現在進行式，但薪資結構和3年相比已經拉高非常多；他說，勞動部至少有在僑生留任量表上願意放寬，這部分有所成效，建議也可以有彈性管控的開放移工政策，協助飯店業解決人力荒。

此外，他建議，過去是「白領工作難找、藍領工作好找」，但疫情過後這個現象完全反轉，國內勞動法規應該與時俱進、改變思維，跟上全國趨勢。

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