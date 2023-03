母身兼多職、弟弟為身障　南韓演員李到晛曝辛酸成長背景　為家裡還清債務

南韓演員李道睍(左)以來賓身分出演劉在錫(右)所主持的訪談節目「You Quiz On The Block」(圖/截自官方IG@youqu... 南韓演員李道睍(左)以來賓身分出演劉在錫(右)所主持的訪談節目「You Quiz On The Block」(圖/截自官方IG@youquizontheblock)