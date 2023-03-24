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母身兼多職、弟弟為身障　南韓演員李到晛曝辛酸成長背景　為家裡還清債務

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/24 14:29
南韓演員李道睍（左）以來賓身分出演劉在錫（右）所主持的訪談節目「You Quiz On The Block」（圖／截自官方IG@youqu...

南韓演員李道睍（左）以來賓身分出演劉在錫（右）所主持的訪談節目「You Quiz On The Block」（圖／截自官方IG@youqu...

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓演員李到晛最近以「黑暗榮耀」朱如炡一角備受喜愛，近日他以嘉賓身份出演了劉在錫的訪談節目「You Quiz On The Block」，透露了自己的家庭狀況，擄獲了更多粉絲的心。

李到晛至今已出道七年，他說道，他在國中時曾代表南韓高陽市參加籃球比賽，但因為爸爸的反對而放棄了打籃球的夢想，後來他看了由金來沅主演的電影「向日葵」，讓他開始對演技產生了興趣。李到晛說，當他向爸爸說他想演戲時，爸爸反對地告訴他這只是每個10幾歲的青少年會有過一次的夢想，因此他轉而說服媽媽。當時已經身兼多職的媽媽，為了讓他上演技班而又再多兼了一份工，但他在大學入學考試時卻全落榜，只好邊打工邊重考，最後考上了中央大學戲劇電影學系，還當上了系代表。

另外，李到晛在2021年時以電視劇「五月的青春」獲得了KBS演技大賞的最優秀獎，當時他在發表得獎感言時，提及了發展遲緩的弟弟而哽咽，成了話題。

李到晛說，每每講到他的弟弟，都會讓他十分哽咽，他說道，因為弟弟沒有朋友，所以需要父母的照顧，而他應該要成為弟弟的朋友，但卻有著拍戲這個不能當藉口的藉口，這次的拍攝結束後，他多花點時間陪弟弟。

李到晛從高中開始就做過各種餐廳、紅酒專賣店等不同的兼職，也會幫媽媽送報紙。他說，當時他的媽媽總是在凌晨1點出去送報紙，早上8點回家梳洗完再到餐廳上班，下班回家後大概睡了1個小時左右，又要接著照顧小孩，每天最多睡4小時，因此對媽媽感到很抱歉，讓她做了很多工作。

從節目訪談中，可看出李到晛對家人的重視。他說道，他在第一次拿到打工費後，就用那筆錢帶全家去拍了全家福，用70萬韓幣（約1.7萬台幣）買下不同尺寸的照片，並掛在客廳牆壁上。他說，他還有一個夢想，是幫他的父母重新舉辦一次婚禮，並且送他們去度蜜月後，單獨和弟弟一起玩，聽了令觀眾備感溫馨。

李到晛出道至今，不僅為家裡還清了債務，還在去年付錢租下了全租屋送給父母。他說道，他去銀行匯款時手都在發抖，現在的房子和他們以往住過的相比，突然變得很寬大，窗戶也變大、通風也變好了，讓他感到很不適應，父母的表情明顯看起來開朗許多，媽媽的皺紋也消失了，感覺非常神奇。

最他也在節目中向他的家人們喊話，對於無法常常見面感到很抱歉，也向他的弟弟說道，希望弟弟能做自己想做的事，而他也會努力讓弟弟做自己想做的。
南韓
演員
李道睍
youquizontheblock

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