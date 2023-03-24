立委指控縱放婦產科狼醫　台大醫院：靜待司法審理

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）立委范雲今天(24日) 舉行記者會，指控台大醫學院鄭姓婦產科醫師疑似性侵多位女性，被害人向台大申訴後，台大以被害人是執行職務為由拒絕處理，她呼籲台大儘速調查與懲處，不要再卸責。

范雲今天同時在臉書po文指出:

已經知道超過六位受到性侵害性騷擾的被害者，臺灣大學卻繼續裝聾作啞？！

台大醫院表示，去年(2022年) 就接到1名申訴人投訴，當時第一時間便立刻停聘這名醫師的單位主管職務，並提供申訴人相關協助；至於這名醫師執行醫療業務上，經所屬科部評估正常，且診間也都有護理人員在場，院方盡力維護病人就醫權利，並確保醫療品質。

院方表示，這個案子已經進入司法程序，有關性平部分，因為這名醫師是台灣大學教授，權責由台灣大學處理，據了解，院方也有協助這個案子申訴，目前就是靜待司法審理及台灣大學決定，院方將配合辦理。

范雲上午陪同3位被害人在立法院舉行「台大醫院成惡狼獵場，台大卻推開求助受害者」記者會，記者會上也公布經過變音處理的錄音檔敘述被害經過。

范雲表示，加害者以相同手法，假借工作為由約被害人先至餐廳用餐，接下來被害人喪失意識，醒來時全身赤裸，躺在汽車旅館，加害者也在一旁。

今天出席的3位被害人均是在去年（2022年) 8月媒體報導台大某婦產科醫師利用餐敘下藥造成多名女性昏睡的被害情節，跟自己被害經歷如出一轍，於是向范雲投訴。後經比對發現，加害者用一貫的手法和路徑，假借同一事由、同一家餐廳、同一家汽車旅館。

范雲向餐廳業者要求提供監視錄影畫面時，業者竟稱監視器是裝飾用，范雲說，業者置身事外，是真的不知情，或有其他理由，社會環境的不友善，令人憂心。

中央社引述范雲指出，台大的消極不作為，更令人心寒。她說，首先，台大對被害人沒有完整調查，當被害人向台大性騷擾防治委員會申訴，台大推說被害人是在執行職務，不適用性騷擾防治法。

她指出，台大也沒有盡責附知給主管機關。范雲說，鄭姓醫師也是台大醫學院教授，台大沒有對遭指控的加害人進行調查跟審議，3位被害人中有1位被害人已提告進入司法程序，依照台大內部規定，教師若涉刑事案件，教師評審委員會啟動審議，若涉性騷或性侵，校方在得知後，應於3天內停聘靜候調查，但台大並沒有這樣做。

台大校方說法

針對立委范雲今天舉行記者會，指控台大醫學院鄭姓婦產科醫師疑似性侵女性，但校方拒絕處理。台大校方解釋，因當事女性曾向公司報備餐敘為公務相約，非學校可受理的範圍，依法應由她的雇主處理申訴案。

民主進步黨籍立委范雲與被害人一同舉行記者會，質疑台大在性騷擾案中消極不作為，被害人向性騷擾防治委員會申訴，台大卻推說被害人是在執行職務，也沒有盡責附知給主管機關。

對此，台大校方中午以文字回應媒體解釋，去年收到當事人A女（化名）檢舉，即送校內性騷擾防治委員會、教師評議會審理。

不過，台大指出，因A女曾向所屬公司報備，事發的餐敘是公務相約，台大性騷擾防治委員會因此認定，此案應依性別工作平等法，由A女雇主受理此案。

台大表示，此案非學校可受理的範圍，屬於「不受理案件」，因此也沒有調查結果，依法也無須通知主管機關。

台大強調，以現行法律進行調查和處置，如果當事人循司法救濟後，經司法機關判定台大教授犯罪，就會依照教師法相關規定辦理。

台大醫院說法

台大醫院稍早也回應媒體，去年就接到投訴，第一時間便立刻停聘涉案醫師的主管職務，並提供申訴人相關協助；至於這名醫師執行醫療業務上，經所屬科部評估正常，且診間也都有護理人員在場，院方盡力維護病人就醫權利，並確保醫療品質。

院方表示，這個案子已經進入司法程序，目前靜待司法審理。